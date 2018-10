Zebranie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Temat? Wybory samorządowe

Wszystko wskazuje na to, że głównym tematem rozmów prezydium komitetu politycznego PiS mają być wyniki wyborów samorządowych. Spotkanie miał zarządzić w niedzielę 21 października wieczorem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Wyniki exit poll

Po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 w niedzielę poznaliśmy wstępne wyniki wyborów samorządowych. Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos na zlecenie TVP, TVN i Polsatu, w wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 32,2 proc. badanych. Na Koalicję Obywatelską (PO i Nowoczesna) głosowało 24,7 proc. respondentów, a na PSL – 16,6 proc. – Wygraliśmy po raz czwarty z wynikiem, który dobrze wróży, jeśli chodzi o przyszłość, a szczególnie o wybory parlamentarne – komentował po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Musimy zachować spokój