Pawłowicz szokuje na Twitterze. „Trynkiewicz na prezydenta!”

„Trynkiewicz na prezydenta ! Wielbiciele zboków,złodziejstwa,zalotnych chamów i zaprzańców wybiorą go już w pierwszej turze... Polsce na złość.”.. – napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz (pisownia oryginalna - red.).

Do wpisu posłanki Prawa i Sprawiedliwości odniósł się Janusz Piechociński. „Pani Pawłowicz oddaje najlepiej powyborcze emocje w PiS...?” – zapytał były szef PSL. Na reakcję Pawłowicz nie trzeba było długo czekać. „PIS 7-krotnie poprawił swój stan posiadania w samorządach,a PSL-u już nie ma,klęska,więc rozumiem Pana szarpanie zwycięzców za nogawki... Proszę Pana,już po PSL-u,czy Pan tego nie widzi? PKW ogłosiła przecież wyniki wyborów” – napisała.

Z kolei Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że poda Pawłowicz do Komisji Etyki Poselskiej i zgłosi sprawę do Marszałka Sejmu. „Uważam, że szef klubu PiS Ryszard Terlecki powinien natychmiast usunąć Panią Poseł z klubu. Warszawiaków obraził już Suski, Kowalczyk a teraz to. Co na to Patryk Jaki?” – odpowiedział Tomczyk.

