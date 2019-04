Bez porozumienia w Izbie Gmin. Wszystkie cztery scenariusze ws. brexitu odrzucone

Już nie osiem, jak w minionym tygodniu, ale cztery plany na brexit, rozpatrywali w poniedziałek deputowani. Żaden z nich nie uzyskał jednak większości. Propozycje były następujące:

Unia celna - Wielka Brytania miałaby zostać w unii celnej z UE. Zdejmowałoby to ze Zjednoczonego Królestwa konieczność zawierania osobnych umów handlowych z poszczególnymi krajami członkowskimi. Jednocześnie Londyn opuściłby wspólny rynek, co oznaczałoby rezygnację z czterech swobód - swobodnego przepływu osób, kapitału, usług i towaru. Przeciwko takiemu scenariuszowi zagłosowało 276 parlamentarzystów, za - 273

Wspólny rynek 2.0. Pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej i jednolitym runku, przy jednoczesnym wyjściu ze struktur UE. Propozycja odrzucona w stosunku głosów 282 przeciw: 261 za.

Referendum ratyfikacyjne wobec decyzji parlamentu, niezależnie jaka by była - 292 posłów przeciw, 280 za.

Nadrzędność parlamentu - odstąpienie od brexitu wbrew wynikom powszechnego referendum z 2016 roku. Za - 191 posłów, przeciwko - 192.

Przypomnijmy, ze w głosowaniach z zeszłego tygodnia odrzuconych zostało osiem scenariuszy, a także - po raz trzeci - umowa wynegocjowana przez premier Theresę May. Brak rozstrzygnięć w parlamencie pcha Wielką Brytanię ku brexitowi bez umowy. Na poprzednim szczycie Unii Europejskiej postanowiono, że jeśli Izba Gmin nie osiągnie porozumienia, Zjednoczone Królestwo będzie musiało opuścić UE do 12 kwietnia. Na 10 kwietnia Donald Tusk zwołał specjalny szczyt przywódców Rady Europejskiej.

Po kolejnych głosowaniach niedających rozwiązania premier Theresa May organizuje spotkanie gabinetu, na którym ma zapaść decyzja co do dalszych kroków. Możliwe jest przedstawienie po raz kolejny do głosowania odrzuconego wcześniej trzy razy porozumienia. Londyn może też zwrócić się do unijnych partnerów z prośbą o ponowne odłożenie terminu brexitu, ale wtedy rodzi się pytanie m.in. o to, co z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii. Te powinny się odbyć do 26 maja.

