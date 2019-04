Lech Wałęsa wzywa do wspierania nauczycieli. Ile sam wpłacił?

Od pięciu dni trwa strajk nauczycieli. ZNP zorganizowało tzw. fundusz strajkowy na pomoc „najbardziej potrzebującym”. Swoje wsparcie zadeklarował Lech Wałęsa, który pochwalił się własną wpłatą i zaapelował do internautów, by oni także przelewali pieniądze do ZNP.