Pawłowicz nie chce PSL w Zjednoczonej Prawicy. Posłanka skomentowała propozycję Gowina

„Słuszna decyzja PSL o wyjściu z Koalicji Europejskiej i budowaniu bloku ludowo-chadeckiego. Ale w takim razie skąd deklaracja uczestnictwa w tworzeniu opozycyjnego bloku do senatu? Jeśli tworzy się blok centrowo-chadecki, to dlaczego do Senatu nie iść ze Zjednoczoną Prawicą?” – napisał na TwitterzeJarosław Gowin, szef partii Porozumienie, która wspólnie z PiS i Solidarną Polską tworzy Zjednoczoną Prawicę.

„Proszę mówić tylko we własnym imieniu” – napisała posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w odpowiedzi na takie zaproszenie.

Niektórzy internauci stwierdzili pod jej wpisem, że zaproszenie Gowina jest wyłącznie napisane ironicznie. Pawłowicz napisała, ze jej zdaniem to nie jest ironia – „Coś inaczej to odbieram”... – stwierdziła posłanka PiS.

Pod wspomnianymi wpisami internauci zaczęli dyskusję, czy Gowin powinien składać takie zaproszenie, a jeśli tak, to co powinno zrobić PSL. To kilka najciekawszych zdań w tej dyskusji.

PSL tworzy Koalicję Polską

Przypomnijmy, że w sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o budowie Koalicji Polskiej wokół PSL. – Jesteśmy partią ludową, narodową i powszechną. Jako jedyni w nazwie mamy „Polskę”. To determinuje nas do odbudowy wspólnoty. Pozostajemy wierni naszej tradycji i kulturze oraz wartościom chrześcijańskim – mówił.

– Podjęliśmy decyzję o budowie bloku chadeckiego wokół PSL – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz. – Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których tradycja narodowa i wspólnota chrześcijańska jest ważna. Wierzymy że jest miejsce w opozycji dla konserwatystów, chadeków, ludowców, tych wszystkich, którzy może nie znaleźli swojego najlepszego miejsca w ostatnich wyborach i nie poszli do tych wyborów. O te głosy będziemy chcieli zawalczyć – kontynuował. – Do 20 czerwca przygotujemy wstępne listy. Bierzemy się do pracy w terenie. Będziemy na spotkaniach od największych miast do wsi – zapowiedział.

Lista do Senatu

Szef ludowców zaznaczył, że w planach jest budowa wspólnej listy do Senatu. – Tak jak budujemy blok, który ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie wyborcy centrowego, blok centrowy. Chcielibyśmy tą nazwę rozwinąć, Koalicję Polską i taką też nazwę przyjęliśmy w uchwale dzisiejszej Rady Naczelnej – wskazał Kosiniak-Kamysz.

Wśród głównych postulatów, na których chcą się skupić ludowcy, Kosiniak-Kamysz wymienił: wprowadzenie darmowych leków i szczepień dla dzieci, emeryturę bez podatku, 0 proc. VAT na produkty tradycyjne czy 10 proc. PIT dla samozatrudnionych. – To tylko kilka punktów programu. Resztę programu chcemy dopisać wspólnie z Polakami – wskazał, zapowiadając spotkania w terenie.

