Podkomisja smoleńska wezwała posłów PO na przesłuchanie. „Macierewicz oszalał”

„Właśnie odebrałem wezwanie na jutro! Przed Podkomisję Smoleńską Macierewicza” – poinformował we wtorek 9 lipca na swoim koncie na Twitterze poseł Tomczyk. „Ta Komisja już dawno powinna być zlikwidowana. Po czterech latach ustaliła... No właśnie. Nic nie ustaliła. Zmarnowała za to miliony złotych polskich obywateli” – oceniał. „A wątpliwe prawnie wezwanie jest kuriozalne” – dodawał.

Podobny pogląd wyraził Paweł Suski, który również pisał o „kuriozalnym wezwaniu”. Obu przebił jednak Tomasz Siemoniak. Napisał, iż „Macierewicz kompletnie oszalał”. „Premierze, jak długo jeszcze będziecie pozwalać na kompromitowanie rządu i siebie działalnością Macierewicza? To absolutny skandal!” – zwrócił się do Mateusza Morawieckiego.

Obaj wezwani przez podkomisję posłowie opublikowali zdjęcia dokumentów. Widnieje pod nimi podpis byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. Na wezwaniach brakuje szczegółowych informacji co do celu przesłuchania. Jego datę wyznaczono na środę 10 lipca.