Były sekretarz generalny NATO ma koronawirusa. Jest w szpitalu

78-letni Javier Solana przebywa w hiszpańskim szpitalu Ramón y Cajal. Jego stan jest określony jako dobry. Koronawirusem zakaziło się także wielu innych hiszpańskich polityków m.in. Begoña Gómez, żona premiera Pedro Sáncheza; minister ds. równości Irene Montero; minister ds. polityki terytorialnej i służb publicznych Carolina Darias oraz wiceprzewodnicząca Kongresu Deputowanych z Partii Ludowej Ana Pastor. Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa stwierdzono również u lidera skrajnie prawicowej partii VOX Santiago Abascala.

Javier Solana - kim jest?

Javier Solana to hiszpański polityk, fizyk i nauczyciel akademicki, parlamentarzysta, minister w różnych resortach od 1982 do 1995, w latach 1995–1999 sekretarz generalny NATO. W 1997 w imieniu tej organizacji sygnował porozumienie pomiędzy NATO i Rosją. W okresie jego urzędowania doszło również do operacji Allied Force[1], a także do przyjęcia w struktury paktu pierwszych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1999–2009 wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej. Ma 78 lat.

