Orędzie Andrzeja Dudy. Autorów miało być kilku, wśród nich były rzecznik PiS

W czwartek 6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta RP. Polityk, który w wyborach ubiegał się o reelekcję, wygłosił przed Zgromadzeniem Narodowym przemówienie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, orędzie prezydenta przygotował były rzecznik PiS i nieformalny doradca głowy państwa – Marcin Mastalerek. To dzięki niemu w przemówieniu miały się pojawić słowa o wyciągnięciu ręki do opozycji, łączeniu Polaków, a także podkreślające pięć najważniejszych filarów prezydentury. To również Mastalerek miał doradzać, aby prezydent zaznaczył, że prezentował szczerą postawę w czasie kampanii. – O tym, że prezydent nie udawał nikogo i udawać nie będzie – precyzował anonimowy informator WP.

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że na końcowym etapie do prac nad przemówieniem włączył się prezydent oraz jego minister Wojciech Kolarski.

Mastalerek pomagał prezydentowi w kampanii

Marcin Mastalerek wspierał Andrzeja Dudę także podczas kampanii wyborczej. Prezydent podziękował byłemu rzecznikowi PiS podczas wieczoru wyborczego już po ogłoszeniu pierwszych, sondażowych wyników wyborów. Jak informuje Wirtualna Polska, to właśnie za sprawą Mastalerka w czasie kampanii Andrzej Duda podpisał „Kartę Rodziny” i zobowiązał się do kontynuowania wszystkich programów społecznych.

