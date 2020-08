Senatorowie zagłosują „przeciw”, posłowie sypią głowy popiołem. KO kaja się ws. podwyżek

14 sierpnia w ekspresowym tempie w Sejmie przegłosowano projekt, który zakłada szereg podwyżek dla osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie, przedstawicieli władz samorządowych oraz posłów i senatorów. Jak nigdy opozycja głosowała tak samo jak Zjednoczona Prawica.

Podwyżki dla posłów. Krzywonos: Głosowałam „za”, bo taka była rekomendacja

Gdy po sieci rozlazło się niezadowolenie sympatyków Koalicji Obywatelskiej, kolejni parlamentarzyści zaczęli odnosić się do tej sprawy. Riad Haidar przeprosił swoich wyborców na Facebooku, pisząc:

Kochani, jak tylko ustawa o podwyżkach dla posłów, senatorów i rządu wróci do Sejmu zagłosuję przeciwko. Przyznaję się do błędu w pierwszym głosowaniu. Przepraszam

Henryka Krzywonos-Strycharska napisała na Facebooku (wpis już zniknął), że głosowała zgodnie z linią klubu KO:

W związku z burzą związaną z piątkowymi głosowaniami w sprawie podniesienia wynagrodzeń informuję, że głosowałam „za” dlatego, że taka była rekomendacja klubu.

Tusk po głosowaniu w wydaniu KO upominał zresztą na Twitterze byłych kolegów: „Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę”.

Posłanka stwierdziła, że „podpisze się” pod każdą z poprawek, jakie zgłosi Senat do projektu dotyczącego podwyżek. „Przyznaję także, że rzeczywiście nie jest to odpowiedni czas na podwyżki dla posłów i rządu, tak jak nie był odpowiednim czas dwa lata temu na ich obniżki o 20 proc. podczas hossy gospodarczej” – pisała. Dodała również pewien apel do... Donalda Tuska:

Jednak w związku z olbrzymim spadkiem PKB w krajach Unii apeluję także do szefa największej frakcji Unii Europejskiej – EPL Donalda Tuska o wystąpienie z projektem obniżenia o 20 proc. uposażenia europosłów i władz unijnych. Przepraszam tych zawiedzionych.

Projekt dot. podwyżek. Senatorowie zapowiadają sprzeciw

Senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury w weekend w mediach społecznościowych wskazywał, że po głosowaniu w Sejmie „wszystko zależy od przyzwoitości senatorów”. „I nie mówię tu o przedstawicielach PiS, bo oni (przyzwoitości – red.) jej nie mają” – pisał. Bury zapowiedział też, że w poniedziałek o godz. 10 złoży wniosek, by w całości odrzucić projekt ustawy dotyczącej podwyżek.

Inny senator KO Ryszard Świlski skwitował krótko:

Pytań nie ma. Jest odpowiedź. Głosuję przeciwko zmianie wynagrodzeń.

