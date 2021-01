Katarzyna Lubnauer ma całą listę zarzutów: To „Covidovy lepsizm PiS”

„Kaczyński – cmentarz, Czarnek – szpital, Soboń – mecz, Emilewicz – narty, Girzynski – #szczepimysie. Covidowy #LepsizmPIS. Pycha kroczy przed upadkiem” – napisała na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubanuer.

„Covidowy Lepsizm PiS” – jak pisze Lubnauer, to jej zdaniem przypadki, kiedy politycy stawali nad obywatelami. Przypomnijmy, o jakich wydarzeniach pisze posłanka.

Kaczyński – cmentarz

We wpisie znajduje się zarzut względem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dla wszystkich, którzy nie pamiętają – podczas pierwszej fali koronawirusa, kiedy w Polsce obowiązywał bardzo surowy lockdown, prezes PiS widziany był na cmentarzu.

„Twój ból jest lepszy niż mój” – zaśpiewał o prezesie PiS Kazik Staszewski, czego efektem była kolejna afera – piosenka, która krytykowała szefa formacji rządzącej stała się punktem zapalnym sporu w Radiowej Trójce. Kiedy piosenka wygrała Listę Przebojów Trójki, notowanie usunięto.

Czarnek – szpital

Kolejna afera dotyczyła Przemysława Czarnka. Jak w październiku ubiegłego roku ujawniła „Gazeta Wyborcza”, Czarnek – dziś minister edukacji, wtedy oczekujący na tę nominację, odwiedził w szpitalu swoją babcię. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pandemia i zakaz, z jakim pozostali Polacy musieli się mierzyć.

Przypomnijmy, że przez wzgląd na pandemię, odwiedziny w szpitalu są ograniczone do minimum, a w wielu przypadkach całkowicie niemożliwe. Oliwy do ognia dolał fakt, że krótko po odwiedzinach u polityka wykryto koronawirusa.

Soboń – mecz

I w kolejnym przypadku chodzi o łamanie obostrzeń. We wtorek 12 stycznia posłowie Artur Soboń i Adam Gawęda oglądali na trybunach mecz siatkówki pomiędzy Jastrzębskim Węglem a VERVĄ Warszawa. Tymczasem zgodnie z obostrzeniami na czas pandemii koronawirusa, wydarzenia sportowe w Polsce odbywają się bez udziału kibiców.

Emilewicz – narty

We wpisie Katarzyny Lubnauer znalazło się także niedawne wydarzenie z udziałem posłanki Jadwigi Emilewicz. Przypomnijmy, że TVN24 ujawniło, że Jadwiga Emilewicz wraz z rodziną była w Suchem, a jej synowie zjeżdżali na nartach. Dziennikarze dopytali Polski Związek Narciarski, kiedy dokładnie synowie Jadwigi Emilewicz, byłej wicepremier, obecnie posłanki klubu Prawa i Sprawiedliwości (jest bezpartyjna, wcześniej była członkiem Porozumienia Jarosława Gowina), otrzymali licencje z PZN.

Daty są kluczowe, gdyż ze stoków narciarskich mogą korzystać wyłącznie sportowcy zarejestrowani w klubach, a od grudnia 2020 roku zaostrzono przepisy i dodatkowo muszą mieć licencję Polskiego Związku Narciarskiego. Wszystko po to, by utrudnić ludziom obchodzenie obostrzeń. Jadwiga Emilewicz zapewniała, że synowie mieli licencje, jednak co innego wynika z informacji PZN. Polski Związek Narciarski przekazał, że wniosek o udzielenie licencji synom Emilewicz wpłynął 7 stycznia i tego dnia też nadano im licencję. Tymczasem synowie byłej wicepremier byli na zgrupowaniu 2-6 stycznia. „Mama wygrała u mnie z posłanką” – tłumaczyła później Emilewicz i przepraszała.

Girzyński – szczepimy się

Z kolei wczoraj światło dzienne ujrzała kolejna afera – poseł PiS Zbigniew Girzyński, zaszczepił się poza kolejnością. Wcześniej PiS krytykowało podobne postępowanie ze strony m.in. aktorów, którzy przyjęli ponadprogramowe szczepienia na WUM.

