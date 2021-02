Muzyczne nawiązanie na antenie Polsat News. Paweł Kukiz: I ty dobrze o tym wiesz

Rozmowa w Polsat News rozpoczęła się w dość nietypowy sposób. Grzegorz Kępka zapytał Pawła Kukiza, czy piosenka „Bo tutaj jest jak jest” zachowała walor aktualności. – Niestety zachowała. Dopóki nie nada się każdemu obywatelowi indywidualnego biernego prawa wyborczego, dopóki będą uzależnieni od partii politycznych, od tego systemu, który jest przepotwarzoną komuną – w sensie konstrukcji prawnej, to będzie, jak jest. I ty dobrze o tym wiesz – powiedział polityk, kończąc wypowiedź wersem śpiewanej przez siebie piosenki.

Paweł Kukiz: To są dla mnie rzeczy po prostu niezrozumiałe

W dalszej części programu „Graffiti” Paweł Kukiz mówił o swoich zastrzeżeniach w sprawie „braku logiki” wprowadzania obostrzeń w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.

Wiele jest rzeczy takich, które rozczarowują jak rozczarowują, ale które po prostu dziwią. Ten brak jakiejś logiki np. w przypadku obostrzeń dla jednych firm, dla drugich z kolei tych obostrzeń nie ma. Dzieci nie mogą chodzić do szkoły, ale mogą chodzić do galerii. To są dla mnie rzeczy po prostu niezrozumiałe. Brak logiki – powiedział Paweł Kukiz.

– Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że właśnie tak jest skonstruowany ten ustrój, że wszelkie opcje polityczne, które stoją w opozycji – mniejszej lub większej – do władzy, nie mają na tę władzę absolutnie żadnego wpływu. Jeśli mają, to tylko ten wpływ wynika z jakiś tam kalkulacji partii władzy: „a może mi będzie ta opcja potrzeba, więc coś tam z tych ich sugestii skorzystam, żeby ich sobie w ten sposób kupić – analizował polityk na antenie Polsat News.

