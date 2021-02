PO chce likwidacji TVP Info. Lichocka: To zapowiedź łamania wolności słowa

Prezentując plany Platformy, Rafał Trzaskowski zaczął od likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. – Dosyć tej fabryki kłamstwa i manipulacji. Przecież to ma wpływ na nas wszystkich. Od poniedziałku zaczynamy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu. Dlatego że wybieramy prawdę, równe warunki uczestnictwa w wyborach – zapowiedział prezydent Warszawy.

„Zapowiedź łamania wolności słowa”

O plany te pytana była w niedzielę w Polskim Radiu 24 Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. – Znam praktykę ich rządzenia. Gdy nie było pluralizmu w największych mediach. Wszystkie musiały powtarzać te same komunikaty, być w zaprzęgu frontu propagandowego PO-PSL, a niezależni dziennikarze byli masowo wyrzucani z pracy – mówiła. – To, że zapowiadają likwidację krytycznych wobec siebie mediów, nie powinno dziwić. Z drugiej strony jednak szokuje. Jest to bowiem zapowiedź łamania wolności słowa w państwie demokratycznym– oceniła.

