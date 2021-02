„Można rzucić sucharem”. Fogiel komentuje zamieszanie w Porozumieniu

W zeszłym tygodniu w Porozumieniu wybuchł spór o przywództwo w partii, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy. – Jeśli chodzi o sytuację w Porozumieniu, to liczymy na to, że nasi koledzy rozstrzygną ją między sobą w duchu dialogu i można rzucić sucharem – nomen omen – porozumienia i również to usłyszał Adam Bielan, i to usłyszą wszyscy koledzy z naszej partii koalicyjnej, bo nie jest naszą rolą bycie sędzią w tej sprawie – powiedział Radosław Fogiel na antenie Polsat News. – Wiemy, że tam pewien spór formalny ma miejsce, ale my staramy się zachowywać neutralność wobec obu stron – kontynuował wicerzecznik PiS.

Zamieszanie w Porozumieniu. Radosław Fogiel: Zdajemy sobie sprawę, że jest spór

Na uwagę Doroty Gawryluk, że w tej sytuacji nie można mówić o neutralności, ponieważ na Nowogrodzkiej zjawili się zarówno Adam Bielan jak również Jarosław Gowin, którzy mieli odbyć rozmowę z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel odpowiedział: „Faktycznie ta kwestia jest z naszego punktu widzenia najważniejsza – to, żeby Zjednoczona Prawica mogła funkcjonować, mogła istnieć, mogła realizować swój program, jak widać w wyniku naszych działań z ostatnich lat – dobry dla Polski”.

I właśnie tak się przejawia nasze niewchodzenie w rolę arbitra, nasz neutralny stosunek. Zdajemy sobie sprawę, że jest spór, że są dwie strony tego sporu, ale staramy się obie traktować jednakowo, nie zamykamy drzwi ani przed jedną, ani drugą. Podkreślam, cały czas mamy nadzieję, że nasi koledzy to rozstrzygną z dobra wolą, w dialogu, wewnętrznie, bo to jest ich wewnętrzna sprawa – podsumował Radosław Fogiel w programie „Gość Wydarzeń”.

