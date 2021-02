Gerogette Mosbacher zostanie w Europie. Była ambasador USA otrzymała nowe stanowisko

20 stycznia ze stanowiskiem ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce pożegnała się Georgette Mosbacher. Dzień wcześniej na twitterowym profilu placówki pojawił się filmik z jej udziałem, w którym podsumowała swój pobyt w kraju nad Wisłą. – Jednym z najbardziej zaszczytnych momentów mojego życia był dzień, gdy prezydent Trump poprosił mnie o przyjęcie stanowiska ambasador USA W Polsce. Minęły ponad dwa lata i jestem niesłychanie dumna z naszych wspólnych dokonań na rzecz umocnienia relacji między Polską i USA – podkreśliła. Ustępująca ambasador USA przyznała, że będzie tęskniła za czasem spędzonym w Polsce. – Nie wyjeżdżam jednak na zawsze. Będę wracać, bo moje przywiązanie i miłość do Polski nie przeminą. Zamierzam więc Polskę często odwiedzać – dodawała.

Czym zajmie się Georgette Mosbacher?

Jak się okazuje, była już ambasador USA w Polsce pozostanie w Europie, ponieważ otrzymała nowe stanowisko. Atlantic Council powołał ją właśnie na współprzewodniczącą Rady ds. Trójmorza. Funkcję tą będzie sprawować wraz z generałem Jamesem L. Jonesem Jr. Wiceprezes Atlantic Council Damon Wilson podkreślił, że to właśnie dzięki staraniom Gerogette Mosbacher inicjatywa Trójmorza się rozwija. – Zespół Rady ds. Trójmorza to gwarancja niezwykłej energii i intelektu, które zostaną wniesione do jej prac – tłumaczył. W komunikacie AC wspomniano, że najważniejsze cele Rady na następne lata to zwiększenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w rozwój Europy Centralnej i krajów bałtyckich oraz zwiększenie inwestycji w regionie.

