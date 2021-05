Gowin ws. RPO zagłosuje na kandydata opozycji? Terlecki „nie dopuszcza możliwości”

Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami na korytarzu sejmowym poinformował, że 15 czerwca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Poseł Prawa i Sprawiedliwości pytany o kandydaturę Lidii Staroń ocenił, że jest „ciekawa”. Zaznaczył, że jeśli zostanie ustalona dyscyplina partyjna ws. głosowania na RPO, „to będzie obowiązywać”.

Szef klubu PiS odniósł się też do kwestii poparcia przez Jarosława Gowina kandydata opozycji na RPO Marcina Wiącka. – Na razie to są tylko kandydatury, więc każdy może robić, co chce i podpisywać się pod różnymi wnioskami. Rozstrzygniemy ostatecznie, kogo będziemy popierać – powiedział Terlecki. Po tych słowach wicemarszałek Sejmu dodał, że „wówczas ma obowiązywać dyscyplina partyjna”.

Jarosław Gowin poparł kandydata opozycji na RPO. Ryszard Terlecki komentuje

Polityk PiS dopytywany o sprawę skomentował, że „raczej nie dopuszcza możliwości”, aby część posłów reprezentująca obóz Zjednoczonej Prawicy głosowała inaczej niż inna część. – Raczej podejmiemy decyzję – stwierdził Terlecki. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości wyraził nadzieję, że uda się wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i „nie będzie potrzebna żadna dodatkowa czy uzupełniająca ustawa”.

Może okazać się, że kandydatura Wiącka nie będzie wcale głosowana. Wszystko przez to, że PiS zgłosił kandydaturę Lidii Staroń. Według procedur w przypadku kilku kandydatur głosowania będą odbywać się alfabetycznie. Jeśli obecna senator zdobędzie większość bezwzględną, wówczas nie będzie kolejnego głosowania ws. kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Lidia Staroń i Marcin Wiącek. Kim są? Sylwetki kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich

Lidia Staroń w Senacie zasiada od dwóch kadencji. Jest przewodniczącą Koła Senatorów Niezależnych. W przeszłości była politykiem Platformy Obywatelskiej, ale po odejściu z PO pozostała bezpartyjna. Często głosuje jednak podobnie do PiS. Staroń aktywnie działa na rzecz praw mieszkańców. Jest też zaangażowana w sprawy lokalne, a jej biuro senatorskie oferuje bezpłatne porady prawne.

Z kolei Marcin Wiącek jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz systemu ochrony praw człowieka. W latach 2003-2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. Od 2007 roku jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wiącek nie jest związany z żadną partią polityczną.

Czytaj też:

Wybór RPO doprowadzi do rozpadu ZP? Wójcik odpowiedział jednym słowem