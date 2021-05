Przemysław Czarnek krytycznie o UE. „Jest tworem niepraworządnym”

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w ramach Polskiego Ładu zostanie przeprowadzona reforma nauczania historii. O swojej wizji dotyczącej sposobu przekazywania wiedzy o integracji europejskiej opowiedział Przemysław Czarnek. – Wejście polski do Unii Europejskiej, Traktat lizboński, funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej, ewolucja Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny, bo dzisiaj jest tworem niepraworządnym, który nie przestrzega własnych ram prawnym. I to widzimy dokładnie – powiedział minister edukacji i nauki prawie dwa tygodnie temu na antenie Radia Wrocław.

Do określania Unii Europejskiej jako tworu niepraworządnego polityk wrócił w dzisiejszym wydaniu programu „Gość Wydarzeń”. – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który bez żadnych podstaw prawnych wkracza w kompetencje kraju członkowskiego i to jeszcze nie na zasadzie równości, tylko inaczej traktuje Polskę, inaczej traktuje inne kraje UE, postępuje niepraworządnie – stwierdził Przemysław Czarnek. – Jeżeli naczelny sąd organizacji międzynarodowej, jaką jest UE, postępuje niepraworządnie, to dziś Unia jest tworem niepraworządnym. Chcemy, żeby stała się praworządna i demokratyczna – kontynuował na antenie Polsat News.

