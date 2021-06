Terlikowski: Tusk nie ma szans na uzdrowienie PO

Temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki wraca jak bumerang. Czy jest szansa, by uzdrowił pogrążoną w kryzysie Platformę Obywatelską? Zdaniem Tomasza Terlikowskiego, gościa 13. odcinka „Mówiąc Wprost”, programu prowadzonego przez Joannę Miziołek i Roberta Felusia, niekoniecznie.

Czytaj też:

Biały koń posiwiał. O powrocie Donalda Tuska, który pewnie się nie zdarzy

– Mam sceptyczny stosunek do powrotu Donalda Tuska. Pamiętam jak miał wracać Aleksander Kwaśniewski i uzdrawiać lewicę. Minął jego moment i nie ratował wcale lewicy a czasem ją wręcz pogrążał i moim zdaniem z Donaldem Tuskiem jest podobnie – podkreślił Tomasz Terlikowski.

W opinii dziennikarza, były lider PO i były premier wypadł z polskiej polityki na 10 lat, „trochę się rozleniwił w tych brukselskich, biurokratycznych klimatach, i próbuje wejść w rolę ostrego komentatora, co w jego przypadku z reguły dobrze się nie kończyło”. – Lepiej wypadał jako rozgrywający, czasem ustępujący pozornie – tłumaczył.

– Moim zdaniem PO nie ma powrotu do przeszłości. Był tak film, nakręcono nawet kilka części, ale w polskiej polityce to się nigdy nie udaje. Donald Tusk nie ma szans uzdrowienia PO, ona albo się uzdrowi sama albo jeszcze przez wiele lat będziemy obserwować spektakl jej powolnego umierania – skwitował publicysta.

Główny zainteresowany udzielił ostatnio wywiadu w TVN24, w którym odniósł się dość lakonicznie do swojego ewentualnego powrotu. Pytany o to, czy jest plan przejęcia przez niego przywództwa w PO, powiedział, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii. Według niego, PO „jako partia odpowiedzialnego centrum jest absolutnie niezbędna jeśli myślimy o wygranej w najbliższych wyborach parlamentarnych”.

Zastrzegł też, że nie chce nikomu pokrzyżować planów: – Nie chcę gdzieś tam w tryby sypać piachu, bo to byłoby kompletnie bez sensu, dlatego rozmawiam z nimi w jaki sposób mogę pomóc.

Z majowego sondażu United Surveys dla „Wprost” wynika, że oczekiwania sympatyków byłego premiera rozmijają się z sympatiami wyborców. Polacy wcale nie upatrują nadziei w Tusku. Ankietowanych pytaliśmy: „Czy Pana/Pani zdaniem powrót Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej pozwoliłby tej partii odzyskać zaufanie wyborców?” Jeśli ktoś był pewien, że były premier nadal ma silny mandat wśród Polaków, może być zaskoczony.

Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało bowiem 12,4 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 15,3 proc. Oznacza to, że pozytywy ewentualnego powrotu Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej widzi łącznie 27,7 proc. badanych. Znacznie więcej osób jest przeciwnego zdania. Według 35,6 proc. respondentów powrót Tuska raczej nie pomógłby w odzyskaniu zaufania wyborców przez PO. Odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło z kolei 21,9 proc. badanych. Wynika z tego, że łącznie 57,5 nie widzi szans, by zaangażowanie byłego premiera pomogło jego macierzystej partii. 14,8 proc. badanych nie ma z kolei zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Julia Pitera: Budka powinien poddać się pod osąd kolegów. Od gniewu ludzi nie uciekniemy

Szansę na odzyskanie zaufania wyborców przez PO za sprawą byłego szefa Rady Europejskiej widzi zaledwie 5 proc. osób, które głosują na obóz rządzący. Wśród zwolenników opozycji jest 50 proc. osób, które oceniają tę sytuację jako szansę dla PO. Za Donaldem Tuskiem nie tęsknią nawet sami wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Pozytywnie scenariusz jego powrotu ocenia łącznie 51 proc. ankietowanych, którzy głosowali na KO. Przeciwnego zdania jest 37 proc. osób.