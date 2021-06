Europoseł PiS wysłał list do wydawnictwa PE. Powodem słowa: „Auschwitz zamordował Żydów”

Witold Waszczykowski zwrócił w środę uwagę na tekst, który pojawił się w piśmie Europejska Dyplomacja, należącym do wydawnictwa Parlamentu Europejskiego. W jednym z artykułów znalazło się zdanie, że „w chrześcijańskiej i konserwatywnej Polsce, Auschwitz zamordował tysiące Żydów, Romów, Sinti i homoseksualistów”. Europoseł PiS podkreślił, że nie było tam nic o okupowanej Polsce i winie Niemiec.

„Auschwitz zamordował Żydów”. Europoseł PiS protestuje

Polityk skomentował, że tekst jest „skandaliczny”. Tłumaczył, że wystosował w tej sprawie protest do redakcji periodyku. Zaapelował też o wsparcie do kolegów z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Waszczykowski chciałby, aby wychwytywano fałszerstwa historyczne, które są rozpowszechniane w publikacjach i instytucjach europejskich.

Były szef MSZ wystosował list do wydawnictwa, które jego zdaniem „obwinia Polskę za Holokaust”. Europoseł PiS zwrócił uwagę, że „Auschwitz to nazwa nadana przez nazistowskich Niemców miejscowości Oświęcim, stad samo Auschwitz nikogo nie zabiło”. Waszczykowski podkreśla, że za zbrodnie, do których doszło na terenie okupowanej Polski, odpowiedzialne są właśnie nazistowskie Niemcy.

Witold Waszczykowski chce przeprosin za „oszczerczy artykuł”

Europoseł PiS dodaje, że wielu Polaków ryzykowało życiem, aby ocalić Żydów. Waszczykowski wspomina również, że Polska jest jednym z najbezpieczniejszych państw UE i ma niską stopę przestępczości. Polityk oczekuje od magazynu i autora „oszczerczego artykułu publikacji przeprosin za rozsiewanie fałszywek i nienawiści wobec Polski”.

Czytaj też:

Zamieszanie wokół spotkania Biden – Duda. Witold Waszczykowski: „Niepotrzebne szydzenie”