Zamieszanie wokół spotkania Biden – Duda. Witold Waszczykowski: „Niepotrzebne szydzenie”

Przypomnijmy, że podczas szczytu NATO doszło do spotkania Andrzeja Dudy i Joe Bidena. Było to jednak zaskakujące, gdyż na kilka dni przed spotkaniem szef MSZ mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą, że do niego nie dojdzie, bo Joe Biden nie znajdzie na nie czasu. Później jednak na Twitterze Krzysztofa Szczerskiego pojawiła się informacja, że prezydenci ze sobą rozmawiali. Zobaczyliśmy również zdjęcie zrobione w korytarzu, na którym widać, jak prezydenci ściskają sobie dłonie.

Tu pojawiły się pierwsze spekulacje. Komentatorzy polityczni zastanawiali się, czy spotkanie Duda – Biden miało charakter jedynie przelotny, czy też przy okazji odbyto rozmowę. W sieci pojawiło się również wiele kpiących komentarzy, w których zwracano uwagę, że zdjęcie zrobiono, gdy prezydenci przypadkowo spotkali się w windzie.

Komunikat Białego Domu

Po kilku godzinach od publikacji zdjęć przez otoczenie prezydenta, Biały Dom wydał komunikat, w którym podsumował, czego dotyczyły rozmowy Bidena z Dudą. Nota z Białego Domu jest krótka, brzmi:

„Prezydent Biden rozmawiał dzisiaj na marginesie szczytu NATO z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Prezydent (Biden – red.) potwierdził swoje wsparcie dla programu wzmocnienia obrony i odstraszania NATO oraz zdecydowane zaangażowanie w obronę sojuszników ze wschodniej flanki NATO, w tym Polski. (Biden – red.) Omówił też swoje plany przed nadchodzącym spotkaniem z prezydentem Władimirem Putinem”.

Witold Waszczykowski: Niepotrzebne szydzenie

Witold Waszczykowski był w środę rano gościem Salonu politycznego Trójki. Podczas rozmowy prowadzący dopytywał, czy spotkanie prezydentów Polski i USA powinno wyglądać w taki sposób, w jaki zostało przedstawione na Twitterze. – To niepotrzebne szydzenie. Spotkania na marginesie szczytów tak wyglądają – ocenił były szef MSZ, dodając również, że za kpiące komentarze odpowiada opozycja.

Waszczykowski odniósł się również do planowanego na środę spotkania Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. – To błąd Bidena, że daje Putinowi zaszczyt dyskutowania o losach świata. Nie przewiduję tu przełomu. Być może będą jakieś gesty, może powrót dyplomatów do ambasad, czy wypuszczenie amerykańskiego więźnia przez Putina – skomentował.

