Macierewicz: W PiS nie ma żadnych obaw związanych z powrotem Tuska. W samej PO będzie miał kłopoty

Antoni Macierewicz zapewniał na antenie TVP 3 Łódź, że działacze PiS podczas sobotniego kongresu tej partii „nie zajmowali się Donaldem Tuskiem”.

– W PiS nie ma żadnych obaw związanych z panem Donaldem Tuskiem – zapewniał wiceprezes tej partii dopytywany o powrót Tuska do roli pełniącego obowiązki przewodniczącego PO.

Macierewicz był też pytany o słowa Donalda Tuska, że trzeba wyjść na pole, żeby bić się ze złem. Polityk PO miał w tym miejscu na myśli obecnie rządzących, ale wiceprezes PiS odwrócił jego słowa.

– To prawda. My na tym polu walki ze złem, które Donald Tusk realizował w Polsce, jesteśmy od dawna. To jest niszczenie Polski, uzależnianie Polski od Niemiec, polityka prorosyjska, dramat smoleński, odpowiedzialność za dramatyczną demoralizację aparatu państwowego, którą umocnił w Polsce. Ten wysiłek spada na nas od bardzo dawna i realizujemy go skutecznie – mówił.

Macierewicz: Tusk będzie próbował uniemożliwić Polski Ład. Nie uda mu się

Były szef MON był też pytany, o rolę, jaką może odegrać Tusk na polskiej scenie politycznej.

– Nie sądzę, żeby Tusk przemodelował polską scenę polityczną. Być może ta scena polityczna przemodeluje wreszcie pana Tuska – stwierdził. – Może mieć pewien wpływ w samej PO. Ale już po działaniu pana Trzaskowskiego widać, że będzie miał z tym ogromne kłopoty – dodał.

Macierewicz uważa, że najważniejsze jest to, „czy panu Donaldowi Tuskowi uda się uniemożliwić realizację Polskiego Ładu”.

– Jestem pewien, że mu się to nie uda, ale jestem pewien, że jego wysiłek w tej materii będzie bardzo duży – ocenił. – Polski Ład to wielka szansa dla Polaków: wydźwignięcia się z wieloletniego zacofania, do którego przyczynił się również pan Tusk, wyrównania poziomu życia Polaków w stosunku do państwa Europy Zachodniej w ciągu najbliższej dekady. To wielki cel. Miejmy nadzieję, że uniemożliwimy Tuskowi sprawienie, żeby do tego nie doszło. On bardzo chce to uniemożliwić, ale mu się nie uda – podkreślił polityk PiS.

