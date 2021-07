WP o kulisach „Lex TVN”: Chodzi o wzmocnienie pozycji Polski w relacjach z USA

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji pojawił się w Sejmie niespodziewanie w środę (7 lipca) wieczorem. W myśl nowelizacji zmieniono art. 35. Obecne zapisy mówią, że koncesja może zostać udzielona firmie, której siedziba znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak jest w przypadku TVN-u, którego właścicielem jest koncern Discovery z USA. Amerykanie zarządzają jednak stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowaną w Holandii. Ponad rok temu stacja TVN24 złożyła wniosek o odnowienie wygasającej 26 września koncesji. KRRiT wciąż nie podjęła jednak decyzji w tej sprawie. Na razie wysyła pytania związane ze strukturą właścicielską i połączeniem Discovery z Warner Media.

W nowym brzmieniu art. 35 uzyskuje warunek, który mówi o tym, że koncesja może zostać udzielona, jeśli „osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Dodatkowo udział podmiotów zagranicznych w spółce nie może przekraczać 49 proc. To z kolei może znacząco uderzyć w strukturę TVN i spowodować, że stacja nie dostanie koncesji na dalsze nadawanie.

TVN kartą przetargową w rozmowach z Amerykanami?

Dziennikarze Wirtualnej Polski Marcin Makowski i Patryk Michalski w najnowszym artykule opisują kulisy sprawy. Według ich informatorów, w PiS powstała koncepcja, by sprawę koncesji dla TVN wykorzystać jako kartę przetargową i wzmocnienie pozycji Polski w relacjach z USA. WP przekonuje, że w PiS panuje przekonanie, że sprawa koncesji będzie skutecznym elementem negocjacji w sprawie „odpowiedniego” przedstawicielstwa USA w Polsce, czy też takich kwestii jak Nord Stream 2, czy nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Wszystkie te zagadnienia są obecnie przedmiotem sporu między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dzięki argumentowi biznesowemu w sprawie koncesji dla TVN, karta miałaby się odwrócić na korzyść PiS.

Portal podaje również, że o planie, który swoją twarzą firmuje poseł PiS Marek Suski, wiedziało wąskie grono polityków. Informacja ta znajduje potwierdzenie w zaskoczeniu, jakie w czwartek wybrzmiało m.in. w szeregach Porozumienia, a także w samym PiS. – Część posłów Klubu Parlamentarnego PiS jest na Suskiego wściekła, przecież ta nowelizacja nie ma szans na większość, to działanie pozorowane – mówi portalowi informator z partii władzy.

Nowelizacja to jeszcze nie koniec

Z informacji dziennikarzy wynika, że nowelizacja ustawy to dopiero początek. Do Sejmu ma również trafić kolejna nowelizacja, tym razem z KRRiT. Zakłada ona zniesienie koncesji cyfrowych i zastąpienie ich zezwoleniami. Decyzja o przyznawaniu zezwoleń należałaby z kolei do przewodniczącego KRRiT.

