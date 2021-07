Nietypowy komentarz Pawłowicz. „Łaj you wrote en dos linguas?”

Krystyna Pawłowicz skomentowała wpis jednego z użytkowników Twittera, który na swój profil wrzuca screeny z żartobliwymi tekstami. Internauta swoje konto prowadzi jako Eric Cartman, fikcyjna postać i jeden z głównych bohaterów serialu animowanego Miasteczko South Park.

Zdjęcie dotyczyło wpisu pewnej kobiety z Gdańska, która na jednym z forów pytała się, czy w Krakowie znajdzie klub karaoke. Wiadomość została napisana w stylu tzw. ponglisz. To łączenie wyrazów z języka polskiego i angielskiego. Internauci często żartują, że tak wyrażają się osoby, które niedawno wyjechały za granicę i jeszcze nie opanowały j. angielskiego, a już „zapomniały” j. polski.

Krystyna Pawłowicz komentuje wpis użytkownika Twittera

Wpis udostępniony przez użytkownika Twittera brzmiał: „Witam. My name is Justyna. I’m from Gdansk city and chciałabym zapytać, czy w Krakow city jest jakieś karaoke? Będę robić tam ride na tydzień and I muszę wiedzieć, czy jest tam coś where mogę śpiewać music. I love musik and musik love me”.

Do tweeta odniosła się była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która swój komentarz zamieściła w podobnym, prześmiewczym stylu, dodając język hiszpański. „Hello,Justyna,aj em from Gdńsk sity tambien. Yo amo musica,Jo amo singing karaoke also. Łaj you wrote en dos linguas? Aj noł la lengła epaniola,pero tus anglese y polonaise son de best y original.See ju in Gdańsk siti,Justyna” – zripostowała obecna sędzia TK.

Była posłanka PiS aktywna w sieci

To kolejny raz, kiedy Pawłowicz reaguje na wpis twitterowicza o pseudonimie „Eric00001989”. W marcu na koncie internauty pojawiło się zdjęcie, na którym było widać plecy mężczyzny z wytatuowanym hasłem: „Bóg napisał krótki wstęp ludzi szanuj kur** tęp”. Do postu postanowiła odnieść się Pawłowicz, która napisała: „Coś jakby pan Sławek »Jastrząb«... To se porzeźbił i popaskudził”.

