Sikorski dziękuje europosłance PiS. „To sprawy ponad podziałami”

Choć na co dzień stoją po różnych stronach politycznego sporu, tym razem Radosław Sikorski postanowił podziękować byłej minister spraw zagranicznych Annie Fotydze z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o książkę autorstwa Jacka Fairweather'a „Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego” poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, którą europosłanka przesłała polityki Platformy Obywatelskiej. Cieszę się, że są sprawy, o które możemy walczyć w Parlamencie Europejskim ponad podziałami - podkreślił polityk.



Witold Pilecki - sylwetka

Witold Pilecki to jeden z największych polskich bohaterów czasów II wojny światowej, a następnie oporu przeciwko przejmowaniu władzy przez komunistów w Polsce.

Urodzony w 1901 roku Pilecki brał udział w walkach wojny polsko-bolszewickiej, w obronie Grodna, bitwie warszawskiej, a także „buncie Żeligowskiego” w Wilnie. Za swoje zasługi już wtedy został dwukrotnie odznaczony orderem walecznych. W sierpniu 1939 roku został ponownie zmobilizowany. Po klęsce Polski w kampanii wrześniowej przeszedł do konspiracji i działał w okupowanej Warszawie.

Na ochotnika do Auschwitz

Jednym z najczęściej wspominanych bohaterskich czynów Pileckiego, było przedostanie się na ochotnika do KL Auschwitz. Pilecki dał się schwytać Niemcom 19 września 1940 roku w niemieckiej łapance na Żoliborzu. Jako Tomasz Serafiński trafił do obozu w nocy z 21 na 22 września 1940. Tam zbierał materiały wywiadowcze, które w postaci tzw. Raportów Pileckiego przekazywał poza granice obozu przez wypuszczanych na wolność więźniów. To on przygotował pierwszą tajną notę na temat ludobójstwa w Auschwitz.

Organizował też działania konspiracyjne i zorganizował w Auschwitz Związek Organizacji Wojskowych (ZOW) z całą siecią działających w nim więźniów. Chciał także przygotować powstanie w obozie. Gdy jego plan został zagrożony dekonspiracją, Pilecki podjął decyzję o ucieczce z obozu. Wraz z dwoma więźniami w brawurowy sposób zdołał zbiec w Wielkanoc 1943 r.

15 marca 1948 r. po dziesięciu dniach „procesu” Pilecki został skazany na śmierć za szpiegostwo i zdradę stanu. Sąd drugiej instancji wyrok podtrzymał. Żona Pileckiego zabiegała o ułaskawienie, m.in. u premiera Cyrankiewicza, który wraz z Pileckim był w Auschwitz, ale Cyrankiewicz stanowczo odrzucił wezwanie o wsparcie. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski.

