PSL pokazało listę „tłustych kotów” z PiS. To 357 osób zatrudnionych w państwowych spółkach

Po głośnych zapowiedziach PiS dotyczących walki z nepotyzmem rzecznik PSL Miłosz Motyka zapowiadał w rozmowie z „Wprost”, że jego partia „pomoże PiS” i przygotuje listę osób związanych z PiS politycznie lub rodzinnie i pracujących w spółkach Skarbu Państwa. Politycy PSL przedstawili zapowiedzianą listę na wtorkowej konferencji prasowej.

– Uchwała PiS, według której rodziny posłów nie powinny zajmować lukratywnych posad w spółkach, niczego nie rozwiązuje – powiedział rzecznik PSL. – To dlatego, że problem nie dotyczy tylko rodzin, choć takie oczywiście na naszej liście są. Na liście jest wielu działaczy PiS, ich znajomych i współpracowników. Słowa prezesa Kaczyńskiego, że „do polityki nie idzie się dla pieniędzy” okazały się niespełnioną obietnicą – ocenił.

– To, co dziś mówi uchwała PiS o zwalczaniu nepotyzmu to mydlenie oczu. Pieniądze i Spółki to ich prawdziwa nazwa. Bohatersko walczą z problemem, który stworzyli. Nie dadzą rady. Idziemy z pomocą i przekazujemy listę „tłustych kotów” w SSP – dodał Motyka, prezentując wydrukowaną listę nazwisk.

Lista „tłustych kotów”

Pełną listę 357 nazwisk PSL zaprezentowało na Twitterze.

PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 1-10



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 11-20



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 21-31



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 32-43



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 44-55



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 56-67



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 68-74



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 75-81



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 82-88



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 89-96



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 97-104



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 105-112



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 112-123



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 124-134



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 135-144



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 145-156



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 157-168



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 169-178



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 179-188



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 189-196



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 197-205



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 206-215



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 216-224



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 225-233



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 234-243



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 245-253



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 254-262



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 263-270



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 271-282



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 283-292



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 293-300



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 301-308



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 309-319



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 320-329



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 330-339



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 340-348



PSL pokazuje listę „tłustych kotów”. Miejsca 349-356

Uchwała sanacyjna w PiS

W ramach walki z nepotyzmem, Prawo i Sprawiedliwość przyjęło uchwałę sanacyjną, zgodnie z którą współmałżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo posłów i senatorów partii rządzącej nie będą mogli zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Są jednak wyjątki od tej zasady, które mają dotyczyć osób posiadających odpowiednie kompetencje, które znalazły się w „nadzwyczajnej sytuacji życiowej”.

Czytaj też:

Jarosław Gowin odpowiada na doniesienia o ultimatum PiS. „Groźby nie robią na mnie wrażenia”