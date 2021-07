Nieoficjalnie: Poseł PiS zrezygnował z pensji. Ma nowe, intratne zajęcie

Na początku lipca Lech Kołakowski dość nieoczekiwanie wrócił do PiS. Wirtualna Polska informowała, że zrezygnował on z bycia zawodowym posłem i pobierania wynagrodzenia. A dziennikarka „Newsweeka” dotarła do zaskakujących powodów tej decyzji.

1 lipcaJarosław Kaczyński ogłosił powrót Lecha Kołakowskiego. Polityk wrócił do klubu PiS jako poseł Partii Republikańskiej Adama Bielana. Klub PiS opuścił po głosowaniu nad ustawą dla zwierząt. Najpierw polityk został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości razem z 14 innymi parlamentarzystami. Potem postępowanie zostało umorzone. Kołakowski kilka razy zmieniał zdanie, ale ostatecznie odszedł, pozostając posłem niezrzeszonym. Dlaczego Kołakowski nie pobiera wynagrodzenia? Jak ustaliła Wirtualna Polska, po powrocie do PiS Lech Kołakowski przestał być posłem zawodowym, a co za tym idzie, zrezygnował z pobierania uposażenia. 17 lipca pytany o powody takiej decyzji podkreślił jedynie, że „istnieje możliwość, że całkowicie odejdzie z polityki. Na uwagi dziennikarzy o źródła dochodów stwierdził, że jest osobą dość zamożną i jakoś sobie radzi”. – Być może są w życiu nowe wyzwania, nowe sprawy, którymi należy się zająć, jestem bardzo długo w polityce. Jest wiele zajęć. Rolnictwo, zagranica, na polityce życie się nie kończy – tłumaczył. Gdzie pracuje Kołakowski? Jak się jednak okazuje, polityk ma inne, intratne zajęcie. Dominika Długosz z „Newsweeka” ustaliła, że polityk znalazł zatrudnienie w Banku Gospodarstwa Krajowego, który jako jedyny w całości należy do Skarbu Państwa. Nie wiadomo, na jakim stanowisku jest zatrudniony poseł, ani jak wyglądają kwestie związane z jego wynagrodzeniem. twitter Lech Kołakowski – sylwetka Lech Kołakowski jest politykiem, samorządowcem oraz przedsiębiorcą i rolnikiem. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Pracy w Łomży. Politycznie jest związany z prawicą. Od 1991 r. przez osiem lat był członkiem Porozumienia Centrum, z którego list został wybrany miejskim radnym. Dwa lata był w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Do PiS Kołakowski dołączył w 2001 r. W tym samym roku bez powodzenia startował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Poselski mandat polityk uzyskał w kolejnych wyborach parlamentarnych w 2005 r. Od tego czasu za każdym razem dostawał się do Sejmu. O Kołakowskim głośno zrobiło się w 2015 r., kiedy przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 58 km/h. Odmówił wówczas przyjęcia mandatu. Czytaj też:

