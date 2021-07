Wyciekły kolejne rzekome maile. Posłanka PiS wulgarnie o jednym z ministrów

Konta w rosyjskim serwisie Telegram, gdzie publikowano wiadomości pochodzące rzekomo ze skrzynek mailowych członków polskiego rządu zostały zablokowane w połowie lipca. Mimo tego do sieci regularnie trafiają kolejne publikacje. Tym razem w mediach społecznościowych pojawił się e-mail Anny Schmidt, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Afera mailowa. Jakie wiadomości wyciekły?

Wiadomości, których autorką jest rzekomo polityk PiS, mają pochodzić z grudnia 2017 roku. To właśnie wtedy Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło i stanął na czele rządu. Miały one zostać wysłane na numer telefonu szefa KPRM, którym od grudnia 2017 roku jest Michał Dworczyk.

„Chciałam z Tobą dzisiaj rozmawiać, ponieważ potrzebuje bardzo spotkania z Morawieckim. Sprawa dotyczy budowy mostu, ale nie dałeś mi szansy więc pisze. Andrzej Adamczyk mówi, że czeka na kasę od premiera i zgodę na aneksowanie programu projektuj i buduj. Dlatego chcemy się z nim spotkać z marszałkiem Ortylem” - miała napisać Anna Schmidt komentując budowę drugiego mostu w Jarosławiu (woj. podkarpackie), z którego pochodzi.

Polityk PiS wulgarnie o ministrze Adamczyku?

„Jest projekt, ale potrzebujemy zgody i kasy, bo z d**kiem Adamczykiem i wiecznie pijanym szefem komisji infrastruktury nie ma o czym gadać. G**no zrobili przez dwa lata i mam nadzieję, że je**ny krakus wyleci po 6 stycznia z rządu” - miała dodać obecna sekretarz stanu.

W kolejnej wiadomości Anna Schmidt miała napisać, że „starosta przygotował bajoński projekt, ale go zbanowano i jest kilkakrotnie tańszy na ok. 80 mln zł”. „Ten most musi powstać dla bezpieczeństwa ludzi. To jeden z największych powiatów w województwie, a Ortyl to kumaty gość i nasz były wiceminister rozwoju - dlatego zaproponowałam, żeby wziął ze mną udział w tym spotkaniu” - miała dodać polityk PiS.

