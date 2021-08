PiS odpowiada na pomysł KO ws. zablokowania podwyżek. Fogiel „podliczył” zarobki Tuska

Przypomnijmy, że 30 lipca prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki dostaną podsekretarze stanu, a to z kolei oznacza wzrost uposażenia parlamentarzystów, których wynagrodzenie jest uzależnione od wysokości pensji wiceministrów. W ten sposób uniknięto przegłosowania podwyżek w parlamencie, co już rok temu zakończyło się fiaskiem.

P.o. szefa Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział jednak na Twitterze, że Koalicja Obywatelska zablokuje zmiany. Choć treści dokumentu nie przedstawiono, z postów publikowanych także przez innych polityków KO wynika, że zmiany zaproponowane przez opozycję mają nie tylko zagwarantować cofnięcie decyzji o podwyżkach przyznanych przez prezydenta, ale i zablokować możliwość przyznawania jakichkolwiek podwyżek do końca kadencji Sejmu.

Radosław Fogiel wylicza zalety zmian proponowanych przez PiS i atakuje Donalda Tuska

Do proponowanych przez PiS podwyżek i kontry Koalicji odniósł się podczas konferencji prasowej wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak zaznaczył, „PiS zdaje sobie sprawę, że podwyżki dla polityków są niepopularnym tematem”. Jak jednak dodał, „musi to kiedyś zostać uregulowane”.

– Proponujemy uzależnienie zarobków polityków od zarobków Polaków. Ta ustawa przewiduje doroczną waloryzację w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu zarobków. Mówiąc najkrócej, jeżeli Polacy będą zarabiać więcej, to wówczas politycy rządzący, samorządowcy będą zarabiać więcej. Jeśli nie, to nie. Uważamy że to duża zmiana, systemowa, która tę dyskusję, która od kilku lat się toczy, może zakończy – argumentował.

Nie obeszło się również bez odniesienia się do zapowiedzi blokady zmian przez Koalicję Obywatelską. – Myślę, że najpierw władze Platformy powinny porozmawiać ze swoimi własnymi parlamentarzystami, może wytłumaczyć im dlaczego decyzje o ich zarobkach ma podejmować człowiek, który – jak wyliczył kolega poseł Jan Kanthak – w czasie kilku lat w Brukseli zarobił tyle, na ile polski poseł przy dzisiejszych uposażeniach musiałby pracować 68 lat. To jest ta różnica – powiedział.

