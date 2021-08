„Morawiecki wprost oskarża partię Gowina”. Tarcia w koalicji ws. Polskiego Ładu

W ostatnich dniach powróciły spekulacje dotyczące możliwego końca kariery Jarosława Gowina, lidera Porozumienia, w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Wszystko przez jego sprzeciw wobec rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Portal Onet cytuje anonimowego polityka PiS „bliskiego kierownictwu partii”, który mówi: – Gowina za kilka tygodni w rządzie nie będzie. Prezes go wyrzuci, jeśli Polski Ład nie przejdzie.

Chodzi m.in. o podwyższenie podatków lepiej zarabiającym osobom, co zakłada Polski Ład. A „rzecznikiem” takich Polek i Polaków chcą stać się Jarosław Gowin i jego otoczenie.

Projekt zmian podatkowych z Polskiego Ładu został już zaprezentowany i zapewne niedługo zajmie się nim Sejm, a Gowin wciąż deklaruje, że nie poprze tych rozwiązań. Brak głosów Porozumienia może stanowić spory problem dla Zjednoczonej Prawicy, w Sejmie zrzeszonej w klubie PiS. Bez Porozumienia klub PiS musi szukać głosów m.in. wśród posłów Kukiz'15 czy niezrzeszonych.

Jeden z polityków Porozumienia w rozmowie z Onetem w zdecydowany sposób zapowiedział, że jego partia nie poprze Polskiego Ładu: – PiS każe nam popierać Polski Ład i nie zamierza z nami poważnie rozmawiać. Nie ma takiej opcji. Niech to biorą na siebie.

Onet zwraca uwagę na to, że choć politycy PiS objeżdżają Polskę i prezentują Polski Ład, to według sondaży, jak ten ostatni CBOS, nie przekonują do tego programu zbyt wielu osób. Zaledwie 23 proc. badanych jest zdania, że zaoszczędzi dzięki pomysłom PiS, a 41 proc. jest przeciwnego zdania.

Kiepskie sondaże miały sprawić, że cierpliwość do Gowina stracił także premier. „(...) Mateusz Morawiecki w wewnętrznych rozmowach wprost oskarża partię Jarosława Gowina o odpowiedzialność za fatalne sondaże w sprawie tego programu” – pisze Onet.

