Które regiony odczują czwartą falę epidemii? Bartoszewski wskazuje polityczną zależność

Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 2,8 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Bilans ofiar przekroczył 75,2 tys. Do tej pory wykonano ponad 35 mln szczepień, a w pełni zaszczepionych jest ponad 17,8 mln osób (osoby te zostały zaszczepione preparatem Johnson&Johnson albo dwiema dawkami innych preparatów).

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” o prognozach dotyczących nadejścia kolejnej fali epidemii mówił Władysław Teofil Bartoszewski. – Przed nami czwarta fala, która objawi się przede wszystkim na terenach południowo-wschodnich – tam, gdzie jest najmniej zaszczepionych – powiedział.

To są gminy, które w przeważającej części głosują na PiS, dlatego jestem ciekawy, jak politycy PiS-u będą sobie z tym radzić np. w momencie, kiedy będą musieli ogłosić restrykcje regionalne w swoich okręgach wyborczych – kontynuował polityk.

Kilka dni temu Władysław Kosiniak-Kamysz wyszedł z inicjatywą, o której jako pierwszy informował „Wprost”. Lider PSL w programie „Mówiąc Wprost” zapowiedział, że wyśle list do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, lidera PO Donalda Tuska, do marszałków Sejmu, Senatu i do wszystkich liderów partyjnych. Władysław Kosiniak Kamysz taką oficjalną ścieżką komunikacji zaapelował do polityków, aby wystąpili na wspólnej konferencji prasowej i podpisali deklarację zachęcającą do szczepień.

Przychylnie do tej propozycji odniósł się Jarosław Kaczyński. – Popieram tę inicjatywę, ale uważam, że powinniśmy iść dalej. Powinno być podpisane wspólne porozumienie wszystkich partii dotyczące zdecydowanych działań w walce z epidemią – powiedział w wywiadzie dla PAP.

