Jasne stanowisko Pawła Kukiza ws. „lex TVN”. Jak zagłosuje?

W środę 11 sierpnia Sejm debatuje nad projektem ustawy, który potocznie nazwany jest jako „lex TVN”. Paweł Kukiz we wpisie w mediach społecznościowych ocenił polski rynek medialny. „Tak gwoli przypomnienia – filmik z 2015 roku. Od tamtej pory nie zmieniłem zdania tak o tych »wolnych« jak i »reżimowych« mediach. Jedne warte drugich, a różnice co do skali manipulacji – w TVP czy w TVN24 – niewielkie” – rozpoczął Paweł Kukiz.

„Od 2015 w programie K'15 był i jest plan repolonizacji mediów. Niedopuszczalną dla nas jest sytuacja, gdy jakiś kraj spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może posiadać pakiet większościowy w mediach państwa UE” – kontynuował.

W dalszej części wpisu Paweł Kukiz nakreślił, w jaki sposób przedstawia się sytuacja we Francji. „We Francji maksymalny udział kapitału »niefrancuskiego« to 20% (!) i nikt się tam nie burzy, że »demokracja umiera«. U nas Amerykanie mogą posiadać 100% i w każdej chwili (jak tylko uznają to za stosowne) odsprzedać je komukolwiek – Czechom, Kolumbijczykom, Rosji, Kanadzie, itd”. – czytamy we wpisie na Facebooku.

Paweł Kukiz: Taka ustawa jest dziś na rękę PiS

Paweł Kukiz osadził także omawiany problem na polskiej scenie politycznej. „Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że taka ustawa jest dziś na rękę PiS, bo osłabia możliwości propagandowe opozycji, ale wiem też, że druga taka okazja (na repolonizację, czyli uniemożliwienie obcemu kapitałowi sterowania mediami) może się już nigdy nie zdarzyć, więc z niej korzystam, realizując w ten sposób jeden z punktów programowych K'15” – zapowiedział polityk.

„Powiecie, że po tej ustawie TVPiS będzie miało monopol. Nie. Bo po pierwsze, TVN ma wiele możliwości, by kontynuować działalność, po drugie – poza TVN jest jeszcze POLSAT i parę innych telewizji, a po trzecie – możecie tak jak ja – po prostu nie oglądać tego badziewia firmowanego przez Kurskiego” – napisał, krytycznie oceniając jakość materiałów publicznego nadawcy.

Paweł Kukiz przypomniał nagranie z 2015 roku

Paweł Kukiz do wpisu dołączył nagranie z 2015 roku, kiedy startował w wyborach prezydenckich. – Ostatnie dni przed końcem kampanii to był popis TVN24 i tym podobnych reżimowych mediów. To były popisy. Osiągnęliście mistrzostwo propagandy. Mistrzostwo. Przebiliście swoje wcześniejsze wzory, przebiliście komunistów. Jesteście mistrzami manipulacji, w 80 proc. kupieni przez zagranicę – powiedział wówczas polityk, przemawiając ze sceny.

