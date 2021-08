CBA weszło do biura księgowego firmy syna szefa NIK. „Centralne Biuro AntyBanasiowe”

We wtorek 10 sierpnia sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajęła się wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Z takim wnioskiem do marszałek Sejmu wystąpił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w imieniu Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Pełnomocnik Mariana Banasia prof. Marek Chmaj wskazywał, że wniosek o uchylenie immunitetu prezesa NIK został złożony przez nieuprawnioną do tego osobę – Prokuratora Krajowego, nie Generalnego. Podczas posiedzenia głos zabrał także Marian Banaś.– Panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, w tej sytuacji, w tych okolicznościach chcę powiedzieć, że moja obecność jest nieuzasadniona i z panem mecenasem wychodzimy – oświadczył prezes NIK, po czym faktycznie opuścił salę.

Ostatecznie sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych nie głosowała ws. wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Jej przewodniczący zdecydował, że konieczne jest uzupełnienie materiału o akta prokuratorskie.

CBA weszło do biura księgowego firmy syna Mariana Banasia

Dzień później na profilu Mariana Banasia na Twitterze pojawił się wpis, w którym szef Najwyższej Izby Kontroli poinformował o akcji CBA w biurze księgowym firmy jego syna. „Wczoraj Komisja Regulaminowa usiłowała zająć się uchyleniem immunitetu Mariana Banasia. Moi pełnomocnicy skutecznie wskazywali na braki dowodowe. Dziś CBA z roboczą wizytą w biurze księgowym firmy mojego syna. Centralne Biuro AntyBanasiowe w akcji” – czytamy.

