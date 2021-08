Szykują się zmiany w prawie dot. cudzoziemców. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy

Rządowy projekt, przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada zaostrzenie przepisów dotyczących cudzoziemców. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skupia się głównie na zaostrzeniu przepisów odnoszących się do nielegalnego przekroczenia granicy.

Jak czytamy w treści dokumentu, w sytuacji, gdy pogranicznicy zatrzymają cudzoziemca, który nielegalnie przekracza naszą granicę, będzie on miał poważne problemy z ubieganiem się o pozostanie na terytorium Polski. Nowe przepisy wprowadzają zapis, który zobowiązywać będzie migranta do opuszczenia Polski. Cudzoziemiec taki zostanie również objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Dane takiego cudzoziemca na okres wskazany w zarządzeniu zamieszczone zostaną w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Projekt uzasadniony aktualną sytuacją

W uzasadnieniu wskazano, że powodem wprowadzanych zmian jest „dostosowanie przepisów prawa krajowego do aktualnej sytuacji migracyjnej występującej na granicy zewnętrznej”.

W ostatnim czasie na granicy Polska-Białoruś trwa kryzys migracyjny spowodowany działaniami reżimu Łukaszenki. Na Białoruś celowo zwożeni są migranci, których następnie „podrzuca się” pod granicę z Polską i Litwą. Działania te mają na celu wywarcie presji na Unii Europejskiej.

