Morawiecki szybko odpowiedział na pytanie o rekonstrukcję rządu. „No to mamy temat załatwiony”

W sobotę rano w RMF FM Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa, premiera Mateusza Morawieckiego, o pojawiające się ostatnio doniesienia medialne na temat możliwych dymisji w rządzie. Według nieoficjalnych informacji Radę Ministrów miałaby jesienią czekać rekonstrukcja, a wśród ministrów, którzy mogą stracić stanowiska, wymienia się szefa MKiŚ Michała Kurtykę czy Grzegorza Pudę, ministra rolnictwa.

Rekonstrukcja rządu? Morawiecki: Nie planujemy

Ziemiec dopytywał premiera o planowaną rekonstrukcję: – Jak ona będzie głęboka i kiedy nastąpi?

Mateusz Morawiecki odpowiedział od razu:

– No to mamy tutaj szybko temat załatwiony, ponieważ nie planujemy żadnej rekonstrukcji rządu.

Morawiecki wyjaśniał przy tym, że od czasu do czasu „zmiany się zdarzają”, ponieważ „taka jest dynamika życia politycznego”. Prowadzący nie dawał jednak za wygraną: – Nie będzie żadnych odejść?

– Nie ma żadnych planów, planów dymisji – zapewniał Morawiecki. Na tym nie skończył się temat, ponieważ Ziemiec zapytał: – Michał Kurtyka może spać spokojnie?

– Michał Kurtyka sam, od dłuższego czasu, rozważa swoją przyszłość, i to jest prawda, ponieważ on dzieli się tą informacją z różnymi osobami. Ja bardzo proszę go o to, żeby zajmował się cały czas klimatem – podkreślał.

Michał Dworczyk straci stanowisko? Premier odpowiada

W RMF FM prowadzący wspomniał jeszcze o jednym, na razie według mediów, kandydacie do opuszczenia rządu, a miałby nim być szef KPRM Michał Dworczyk. Jednak w jego wypadku premier Morawiecki też zapewniał, że ten nie straci stanowiska.

– Nie ma żadnych planów (by go odwołać – red.) negatywnych, ja jestem wdzięczny panu Michałowi Dworczykowi, panu ministrowi, za tak skuteczne działania. To jest człowiek pełen energii, pełen zapału – mówił Morawiecki, dodając, że gdy ktoś działa „odważnie” i jest pełen zapału, to może dochodzić do jakichś „potknięć”. – Ja cieszę się, że mamy taki rząd, takich ludzi – podkreślił.

