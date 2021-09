Jarosław Gowin: Widzę, co politycy PiS robią w Karpaczu. Trwa headhunterstwo

Przypomnijmy, że w Karpaczu odbywa się XXX Forum Ekonomiczne. Jest to organizowane każdego roku wydarzenie, na które zjeżdżają się politycy, ludzie biznesu i dziennikarze. Jak sama nazwa wskazuje, forum poświęcone jest panelom dyskusyjnym na temat gospodarki i inwestycji.

Jak jednak twierdzi Jarosław Gowin, dla polityków PiS jest to okazja do pozyskiwania nowych szabel. – Nawet na Forum w Karpaczu widzę, jak intensywne są zabiegi polityków PiS, by przeciągać kolejnych posłów na stronę rządową. Polityczne headhunterstwo trwa – powiedział w rozmowie z serwisem money.pl. – Są oferowane stanowiska różnym politykom opozycji. Mam nadzieję, że nikt z nich na ten rodzaj korupcji politycznej się nie zdecyduje – dodał.

Jarosław Gowin o rekonstrukcji rządu

Słowa Gowina odnoszą się do sytuacji, w której obecnie postawione zostało PiS. Po odejściu Porozumienia Jarosława Gowina ze Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość straciło stabilną większość w Sejmie. Teraz partia Kaczyńskiego musi „kleić” większość z mniejszych ugrupowań lub pojedynczych posłów, by ostatecznie zwyciężać w głosowaniach. W rozmowie z serwisem, Gowin odniósł się także do spekulacji na temat planowanej przez rząd rekonstrukcji.

– Według mojej wiedzy rekonstrukcji nie będzie, zostanie tylko uzupełniony skład Rady Ministrów. Zostanie powołana osoba na moje miejsce. Będą też zmiany na poziomie wiceministrów, zdaje się, że zapadła w PiS decyzja, by odłożyć głębszą rekonstrukcję – powiedział.

