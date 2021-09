Wałęsa o przywódcach Kościoła: Źle służą religii. Niektórym ciężko zrezygnować z pieniędzy

Lech Wałęsa często manifestuje swoją religijność. Na pytanie, co pan pomyślał, słuchając słów Sławomira Nitrasa podczas zorganizowanego przez Rafała Trzaskowskiego Campusu Polska (Polityk PO mówił, że „za naszego życia dojdzie do tego, że katolicy w Polsce staną się realną mniejszością i muszą nauczyć się z tym żyć". Padły też słowa o „opiłowywaniu” katolików - red.), odparł: – Każdy z nam ma gorsze dni i różnie argumentuje swoje racje. Nieraz wychodzi to mniej zręcznie. Ale trzeba pamiętać, co miał na myśli. Nie chciał wojny z Kościołem.

Dodał, że do końca XX wieku Kościół musiał ukrywać różne rzeczy, bo „wrogowie chcieli uderzyć w tę instytucję”.

– Później przyszedł moment na oczyszczenie Kościoła, bo jest sporo do posprzątania. Nitras mówił, że trzeba zrobić porządek w Kościele, wymodlić, uprościć, zmienić to wszystko. Mamy nową epokę i religia musi być inaczej ustawiona – podkreślił Lech Wałęsa.

Dopytywany, czy modli się o to, by polski Kościół poradził sobie z problemem pedofilii, wyznał: – Te zachowania muszą się zmienić. Trzeba to wymodlić i wymusić na przywódcach Kościoła, bo źle służą religii i Kościołowi.

Jak tłumaczy, trzeba „odłączyć Pana Boga od nauczycieli i hierarchów”. – To dwie różne rzeczy. Tu są ambicje, polityka, pieniądze, a Stwórca się tym nie kieruje. Trzeba wymusić na przywódcach religijnych by się zachowali z klasą. Na razie niektórym ciężko zrezygnować z pieniędzy, przywilejów i tak się zachowują. Musimy w niektórych tematach czekać aż wymrze to pokolenie.

Odnosząc się do odpływu katolików z Kościoła i kryzys powołań, skwitował: – Pana Boga nie można odrzucić. Trzeba na młodych duchownych wymusić stosowanie się do zasad.

