„Czy napiłby się pan z Suskim wódeczki?”. Tusk łaja Budkę i Siemoniaka: Nie można popełniać takich błędów

„Czy był pan na imprezie u Mazurka?” , „Czy napiłby się pan z Markiem Suskim wódeczki?” – między innymi z takimi pytaniami zmierzył się w czwartkowym Live chacie Donald Tusk. W środę rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec poinformował PAP, że Borys Budka i Tomasz Siemoniak oddali się do dyspozycji przewodniczącego PO, jeśli chodzi o ich funkcje w partii i klubie. Politycy uczestniczyli w imprezie urodzinowej dziennikarza Roberta Mazurka, gdzie bawili się u boku prominentnych polityków PiS.

W rozmowie z internautami przewodniczący Platformy Obywatelskiej tłumaczył, czemu zdecydował się ukarać kolegów z partii. – Rozumiem, że ta sytuacja może prowokować memy. Mniej lub bardziej wyrafinowane dowcipy, ale też z całą pewnością wywołuje dość poważne emocje polityczne – mówił Donald Tusk. Jak wskazał, poważne nie jest jednak to, co zdarzyło się na urodzinach, ale to, że „ludzie naprawdę chcą wierzyć, że politycy traktują serio swoje zobowiązania” .

Tusk łaja Budkę i Siemoniaka: Nie można popełniać takich błędów

– W tej grze, która się dziś toczy na scenie politycznej, chodzi o wszystko, co najważniejsze dla Polski. (...) Nie można popełniać takich błędów, jakim była nieobecność w Sejmie, a obecność na imprezie, które naprawdę mogą sprawiać wrażenie, że w tym jest więcej teatru niż polityki. Ja nie przyjechałem do Polski i nie obejmowałem szefostwa Platformy, żeby uczestniczyć w jakiejś inscenizacji. Każdy, kto chce ze mną współpracować na rzecz uwolnienia Polski od tego bardzo dramatycznego problemu, jakim są rządy PiS-u, musi to bardzo serio traktować – tłumaczył Tusk.

Przewodniczący PO o wiarygodności

Przewodniczący PO zapewniał jednocześnie, że nie ma obsesji, ale chce dążyć do maksymalnej wiarygodności. – To znaczy, że słowa, gesty, program, działania, to wszystko jest spójne – mówił. – Polacy mają dużo powodów, by nie ufać politykom. Każdy nieprzemyślany gest, słowo, może podważać i tak to kruche zaufanie do polityki – wskazywał.

