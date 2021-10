David Amess nie żyje. David Cameron: Druzgocąca, przerażająca, tragiczna wiadomość

W piątek 15 października parlamentarzysta Partii Konserwatywnej David Amess został zaatakowany przez nożownika. Do zdarzenia doszło w miejscowości Leigh-on-Sea, w hrabstwie Essex. Wkrótce po zdarzeniu BBC poinformowało, że osoba podejrzewana o przeprowadzenie ataku została aresztowana.

Atak na Davida Amessa wywołał liczne reakcje członków różnych środowisk brytyjskiej sceny politycznej. „Alarmujące i niepokojące doniesienia z Leigh-on-Sea. Moje myśli i modlitwy są z Davidem Amessem i jego rodziną” – napisał były premier Wielkiej Brytanii David Cameron. „Przerażające i głęboko szokujące wiadomości. Myślę o Davidzie i jego rodzinie” – czytamy we wpisie Keira Starmera, polityka Partii Pracy.

David Amess nie żyje. „Słowa nie mogą wyrazić grozy tego, co się dzisiaj wydarzyło”

Po godz. 16 czasu polskiego BBC poinformowało, że David Amess nie żyje. Polityk zmarł z powodu odniesionych obrażeń. „Absolutnie druzgocąca wiadomość o sir Davidzie Amessie. Był bardzo uprzejmym i dobrym człowiekiem. Ogromnym miłośnikiem zwierząt i prawdziwym dżentelmenem. To jest całkowicie niesprawiedliwe” – napisała Carrie Johnson na Twitterze. – To tragiczna i straszna wiadomość. Moje myśli są z żoną i dziećmi Davida, dalszą rodziną i przyjaciółmi. To naprawdę straszny dzień dla brytyjskiej polityki – powiedział Ed Davey z partii Liberalni Demokraci.

Głos ponownie zabrał również David Cameron. „To jest najbardziej druzgocąca, przerażająca, tragiczna wiadomość. David Amess był miłym i bardzo przyzwoitym człowiekiem. Był też najbardziej zaangażowanym posłem, jakiego można było spotkać. Słowa nie mogą wyrazić grozy tego, co się dzisiaj wydarzyło. W tej chwili jestem myślami z rodziną Davida” – napisał były premier Wielkiej Brytanii. „Jestem głęboko zasmucony wiadomością o śmierci sir Davida Amessa. (Ten atak – red.) to naprawdę nikczemny i przerażający czyn” – czytamy we wpisie pierwszego ministra Walii Marka Drakeforda.

