Stowarzyszenie męża Beaty Szydło z ogromnymi dotacjami od UE

Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu istnieje od 1992 r. Szkoła założona została za pieniądze z miejskiej kasy i z unijnego programu pomocowego Tempus, który w latach 90. wspierał reformę szkolnictwa wyższego i tworzenie uczelni w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Około 300 mln starych złotych wyłożyły władze miasta.

Głównym celem stowarzyszenia było utworzenie szkoły, która miała zachęcić młodzież do pozostania w mieście. Obecnie prowadzi ona kursy szkoleniowe dla różnych grup zawodowych i osób w różnym wieku. Kursanci mają możliwość otrzymania m.in. stypendiów szkoleniowych.

Unijne dotacje dla męża Beaty Szydło

Wiceprezesem organizacji jest Edward Szydło, prywatnie mąż Beaty Szydło. OKO.press dotarło do dokumentów, z których wynika, że w latach 2006-2021 szkoła oraz zarządzające nią stowarzyszenie wzięło udział w co najmniej 33 projektach, które były finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dziennikarze podkreślili, że UE wyłożyła na te programy prawie 83,8 mln zł, z czego ponad 56 mln zł na realizację 23 projektów otrzymało tylko stowarzyszenie współrządzone przez męża byłej premier.

Co ciekawe, przez wiele lat stowarzyszenie nie składało w sądzie rejestrowym żadnych sprawozdań finansowych. Sąd nie wzywał do ich uzupełnienia, ponieważ dopiero w 2016 roku organizacja wystąpiła z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Czytaj też:

Kolejna odsłona afery mailowej. Wyciekła rzekoma lista nagród z czasów rządów Beaty Szydło