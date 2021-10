Dudzie wypomniano słowa sprzed lat. „Niektóre tweety źle się starzeją”

Ceny na stacjach paliw coraz częściej wskazują powyżej sześciu złotych. To najgorsza sytuacja od roku 2011 i 2012, kiedy u władzy była koalicja PO-PSL. PiS będące wtedy w opozycji obwiniało za to ówczesną władzę. Teraz sytuacja się odwróciła i obecna opozycja uderza w rząd, przypominając m.in. wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed lat. Prezes PiS mówił wtedy, że „ponad połowę ceny benzyny stanowią podatki i rząd może je obniżyć, ale trzeba do tego odwagi i odpowiedzialności”.

Andrzej Duda o cenach paliwa. Internauci przypomnieli wpis prezydenta

Internauci w kontekście cen paliw przypomnieli również wypowiedź Andrzeja Dudy. „’Od 1 marca zdrożeje przejazd autostradą Katowice-Kraków’. Super, do tego paliwo po 6 zł. Może czas przesiąść się na psie zaprzęgi?” – napisał w 2012 r. ówczesny poseł opozycj.

Do wpisu prezydenta sprzed lat odnieśli się teraz politycy. „Andrzej Duda kiedyś to potrafił wbić szpilę rządzącym i upomnieć się o obywateli. Rozumiem, że rząd na święta będzie rozdawał psie zaprzęgi? Czy jednak zdecyduje się na obniżenie akcyzy?” – ironizował Krzysztof Gawkowski. „Prezydent już w 2012 r. miał remedium na rosnące ceny paliw. Tylko śnieg by się przydał” – wtórował Janusz Korwin-Mikke.

Głowa państwa o „tweecie, który źle się zestarzał”

Do sytuacji odniósł się w końcu sam zainteresowany. „Dziękuję za to przypomnienie. Niektóre tweety źle się starzeją. Dla PO i PSL, który wówczas zapewniał szczęście i dobrobyt ‘by żyło się lepiej’. Przypomnijcie jeszcze, jaka była siła nabywcza średniej pensji, emerytury i świadczeń społecznych do tego litra benzyny po 6 zł w 2012 r”. – odpowiedziała głowa państwa.

Czytaj też:

Paliwo po 6 zł. Niespełna 10 lat temu Andrzej Duda zalecał „psi zaprzęg”