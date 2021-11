Doradca Dudy nazwał bohaterki PW „zdemenciałymi archeocelebrytkami”. Przeprasza „urażonych”

Po medialnej burzy wokół wpisu na Facebooku na temat bohaterek Powstania Warszawskiego Tadeusz Deszkiewicz wydał oświadczenie, w którym przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Doradca prezydenta zapewnił, że jego intencją nie było obrażanie zasłużonych kombatantów i Powstańców Warszawskich.

Prezes publicznego RDC wyjaśnił, że „zamieścił wpis, ponieważ oburzył go fakt wykorzystywania starszych ludzi do zwykłej, politycznej walki”. „Do głębi mnie to poruszyło i wywołało mój sprzeciw. Nie podałem żadnych nazwisk, to media je przywołały” - tłumaczył.

Doradca Andrzeja Dudy przeprasza

Tadeusz Deszkiewicz podkreślił, że jest mu przykro, że użył niewłaściwych słów i przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni. „Mowa nienawiści, obrażanie kogokolwiek i używanie epitetów jest mi całkowicie obce. Zazwyczaj wypowiadam się na tematy związane z kulturą i bardzo rzadko emocje sprawiają, że przekraczam granice kultury” - zaznaczył.

„W dzisiejszych czasach jako Polacy powinniśmy szczególnie dbać o to, by jako wspólnota, być razem. Ubolewam, że moje słowa mogły jeszcze bardziej nas podzielić” - podsumował.

Co napisał Tadeusz Deszkiewicz?

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy – Tadeusz Deszkiewicz – zamieścił na Facebooku wpis, w którym nazwał bohaterki Powstania Warszawskiego „zdemenciałymi archeocelebrytkami”. Nie szczędził również oszczerstw dziennikarzowi TVN.

„W hotelu, w którym mieszkam w Poznaniu, jest podejrzanie ograniczona lista programów telewizyjnych. Włączyłem i trafiłem na rozmowę kretyna z dwoma zdemenciałymi archeocelebrytkami. Chyba po prostu pójdę spać” – napisał w piątkowy wieczór na Facebooku Tadeusz Deszkiewicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezes Polskiego Radia RDC w Warszawie.

Program, który komentował doradca prezydenta to piątkowe „Fakty po Faktach” emitowane na antenie TVN24. Do programu zaproszono uczestniczki Powstania Warszawskiego, które komentowały m.in. Marsz Niepodległości zorganizowany przez narodowców w centrum Warszawy. W programie pojawiły się Wanda Traczyk-Stawska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska.

