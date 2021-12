Solidarna Polska uderza w Morawieckiego. Ozdoba: Premier się mylił. Czy Szymański mu to potwierdzał?

Od pewnego czasu politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry konsekwentnie zarzucają premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że to on odpowiada za ewentualny brak unijnych pieniędzy ze względu na łamanie przez Polskę praworządności, o co Warszawę obwiniają europejskie instytucje. Koalicjanci PiS przypominają, że już rok temu, przy okazji negocjacji nad unijnym budżetem ostrzegali, że zgoda na tzw. mechanizm pieniądze za praworządność

Ozdoba: Widocznie pan premier się mylił

– Nasze ugrupowanie mówiło, że ten mechanizm, w takiej formie, w jakiej jest zapisany, będzie funkcjonował. Ja pamiętam polityków, którzy mówili wtedy zupełnie inaczej. Że nie ma mechanizmu warunkowości. A jednak jest – mówił wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

Prowadzący rozmowę Patryk Michalski zwrócił uwagę, że sam Mateusz Morawiecki tak mówił.

– Widocznie pan premier się mylił. Wiem, że mieliśmy niestety rację. Niestety, bo to jest niekorzystne dla Polski – ocenił polityk Solidarnej Polski. – Sądzę, że to grono doradcze za to odpowiada. Tutaj bardziej pytanie do ministra Szymańskiego, czy potwierdzał do Pana premiera, że nie będzie mechanizmu warunkowości. To jest polityk, który się zajmuje sprawami Unii Europejskiej. I ja od niego oczekuję, jako obywatel, nie jako polityk, że wreszcie ktoś weźmie odpowiedzialność za politykę europejską – dodał.

„Gdzie minister Szymańki?”

Ozdoba mówił też o odpowiedzialności za podjęte w zeszłym roku decyzje.

– Ktoś podejmuje decyzję, a nie ma osoby odpowiedzialnej. Gdzie jest minister Szymański? Kawa na ławę. Gdzie jest jego podpis, że nie będzie mechanizmu warunkowości – stwierdził.

Prowadzący dopytywał, czy w takim razie Ozdoba oczekuje od Konrada Szymańskiego dymisji.

– Ja już nie chce na temat ministra Szymańskiego się wypowiadać, ale to jest człowiek, który odpowiada za politykę europejską – podkreślił. – To nie jest kwestia pretensji, to kwestia odpowiedzialności za decyzje, które podejmujemy. Jeżeli mamy sprawy europejskie, to za te sprawy zgodnie z kompetencjami odpowiada minister Szymański. Jeśli minister Szymański potwierdzał, że nie będzie mechanizmu warunkowości, to myślę, że wiedział, o czym mówi. A dzisiaj widzimy, że jest zupełnie inaczej – dodał

Pytany co w związku z tym, Ozdoba stwierdził, że zdecydować o tym muszą przełożeni ministra Szymańskiego.

