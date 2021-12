Wałęsa o Jaruzelskim: I on, i my byliśmy prawie na równi patriotyczni

Przy okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Lech Wałęsa udzielił wywiadu niemieckiej stacji Deutsche Welle. Były prezydent stwierdził, że przed laty nie walczył z generałem Jaruzelskim, ale z systemem. – Mówiłem: jesteście takie łobuzy, bo wam system na to pozwala. Dziś jest odwrotnie. Już udało nam się wywalczyć system: trójpodział władzy, wolne sądy, prasę.– tłumaczył.

Rocznica stanu wojennego. Wałęsa o Jaruzelskim

– I oni, i my byliśmy prawie na równi patriotyczni, tylko że oni – Jaruzelski i inni z jego grupy – uważali że Sowieci się nie zgodzą na wolną Polskę, że jeśli ten Wałęsa będzie za bardzo atakował to tu przyjdą, Wałęsę zamordowują i nas też, bo go nie upilnowaliśmy – stwierdził Lech Wałęsa.

Według założyciela Solidarności Jaruzelski i inni chcieli wolnej Polski, ale wiedzieli, że to jest niemożliwe i czekali na inną okazję.- – Kiedy udało się mojej stronie zwyciężyć, to dzisiaj mam większe zrozumienie u tamtych właśnie niby wrogów niż u moich przyjaciół. Dlatego że oni chcieli (wolnej Polski). Jak się udało – udało się Wałęsie – mamy wolny kraj, bardzo fajnie – przekonywał Lech Wałęsa.

Stan wojenny w Polsce

13 grudnia 1981 roku o godzinie 6:00 rano gen. Jaruzelski skierował swoje słynne przemówienie do polskiego społeczeństwa i oficjalnie ogłosił wprowadzenie stanu wojennego.

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i „Solidarności”. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.

Czytaj też:

Marian Banaś wspomina osobistą tragedię. „Tego dnia trafiliśmy z żoną...”