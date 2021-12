Co zrobi Zachód, gdy Putin zaatakuje Ukrainę? „Nie powinniśmy oszukiwać ludzi”

Przypomnijmy, że po tym, jak wyciekły informacje na temat planów Władimira Putina w sprawie inwazji na Ukrainę, trwają rozmowy zmierzające do złagodzenia sytuacji. W piątek 17 grudnia Rosja przedstawiła jednak dwie umowy, jedną z USA, drugą z NATO, dotyczące gwarancji bezpieczeństwa, których żąda od państw Zachodu. Rosja twierdzi, że w ten sposób reaguje na zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa wynikające z coraz bliższych stosunków Ukrainy z NATO i aspiracji tego kraju do przystąpienia do sojuszu.

Żądania Rosji wobec NATO

W proponowanym „Porozumieniu w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej i państw członkowskich NATO” Rosja żąda m.in.:

wykluczenia przystąpienia kolejnych państw do sojuszu, w tym przystąpienia do NATO Ukrainy;

nierozmieszczania dodatkowego wojska i broni poza krajami, w których znajdowały się w maju 1997 r. (przed przystąpieniem państw Europy Wschodniej do sojuszu) – z wyjątkiem wyjątkowych przypadków za zgodą Rosji i członków NATO;

porzucenia wszelkiej działalności wojskowej NATO na Ukrainie, w Europie Wschodniej, na Zakaukaziu, w Azji Środkowej;

nierozmieszczania pocisków średniego i krótkiego zasięgu tam na obszarach umożliwiających dotarcia na terytorium drugiej strony

nie prowadzić ćwiczeń i innych działań, w które będzie zaangażowane większe siły niż brygada wojsk w uzgodnionej strefie przygranicznej oraz regularnie wymieniać informacje o ćwiczeniach wojskowych.

Zachód pomoże Ukrainie? Mocny głos z Wlk. Brytanii

Tak otwarte żądania Rosji powodują obawy, że mocarstwowe plany Putina są poważnie rozważane. Czy w razie ataku Rosji na Ukrainę, nasz wschodni sąsiad może liczyć na pomoc Zachodu? O swoje stanowisko w tej sprawie został poproszony w „The Spectator” minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. Nie miał on jednak dobrych dla Ukrainy wiadomości.

– Ukraina nie jest członkiem NATO, więc jest wysoce mało prawdopodobne, że ktokolwiek wyśle tam wojska i rzuci wyzwanie Rosji. Nie powinniśmy oszukiwać ludzi, że tak się stanie – powiedział bez ogródek.

Wallace zaznaczył przy tym, że Zachód intensywnie pracuje nad wyperswadowaniem Putinowi inwazji na Ukrainę. Dodał też, że wciąż nie jest jasne, czy Putin faktycznie ma taki plan, czy jedynie stosuje polityczną presję.

