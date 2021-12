Władimir Putin wspomina rozpad ZSRR. Ujawnił, co wtedy robił

Jak podaje BBC, wymowa filmu dokumentalnego „Rosja. Nowa historia”, który w niedzielę wyemitowała państwowa telewizja informacyjna RIA, była rzewnym wspomnieniem ZSRR. — To był rozpad historycznej Rosji. Staliśmy się zupełnie innym państwem. To, co zostało zbudowane w ciągu ponad 1000 lat, zostało w dużej mierze utracone — mówił prezydent Rosji Władimir Putin w filmie.

Władimir Putin zdradził, co robił w chwili upadku ZSRR

W filmie przypomniano, że w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, sytuacja gospodarcza całego regionu zmusiła ludzi do poszukiwania innych form zatrudnienia. Choć Putin wielokrotnie pokazywał swój negatywny stosunek do upadku ZSRR, nie były znane wydarzenia z prywatnego życia Putina w tamtym czasie. Jak ujawnił w nowym filmie, w chwili upadku Związku Radzieckiego dorabiał jako taksówkarz. Putin, który w czasach ZSRR był oficerem KGB, po upadku Związku musiał bowiem szukać dodatkowych środków na przetrwanie – uskarżał się.

BBC podsumowuje, że emisja filmu i wypowiedzi Władimira Putina, który z utęsknieniem wspomina ZSRR, podsycają spekulacje na temat zamiarów Rosji względem Ukrainy. Przypomnijmy, że na terenach przygranicznych, Putin gromadzi wojska, a do mediów wyciekły plany, które głoszą, że Rosja ma gotowy plan inwazji na swojego sąsiada.

Między Rosją a USA, NATO i Unią Europejską trwają próby złagodzenia konfliktu i doprowadzenia do rozwiązania sporu w dyplomatyczny sposób. Z wizytą do Moskwy udała się czołowa dyplomatka USA, która ma kontynuować negocjacje.

