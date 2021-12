Grzegorz Schetyna zaskoczony decyzją Andrzeja Dudy. „To na pewno temu służy”

W poniedziałek Andrzej Duda poinformował, że zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. „lex TVN”. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oświadczyła, że partia rządząca jest „zawiedziona” ruchem prezydenta. Grzegorz Schetyna, który był we wtorek gościem „Graffiti” w Polsat News, przyznał, że zaskoczyła go decyzja Andrzeja Dudy. – Myślałem, że jednak użyty zostanie wariant Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To taka najlepsza poczekalnia do tego, żeby podejmować decyzje polityczne dobre dla PiS i tego się spodziewałem – mówił były przewodniczący PO. Polityk zwracał uwagę, że ustawa medialna wróciła do Sejmu w dniu, w którym pojawiły się nowe doniesienia w sprawie wypadku byłej premier Beaty Szydło. W jego opinii PiS za pomocą „lex TVN” chciał „przykryć” tę kwestię.

Andrzej Duda zawetował „lex TVN”. Grzegorz Schetyna komentuje

Według Schetyny Andrzej Duda „próbuje wybić się na elementarną niezależność i podmiotowość”. – Na pewno w ten sposób jego urzędnicy rozmawiają z Departamentem Stanu i przygotowują jego wizytę w USA – stwierdził. – Nie mam złudzeń co do tego, że on myśli już o tym teraz, co będzie robił po końcu kadencji. Chce szukać podmiotowości, dalszej drogi swojej politycznej kariery i to na pewno też temu służy – wskazywał. Schetyna zaznaczył jednak, że „sprawa nie jest zamknięta”. – Pokusa walki z niezależnymi mediami w głowie Jarosława Kaczyńskiego zawsze będzie tkwiła – dodał.

„Dobra decyzja”

Schetyna ocenił, że decyzja w sprawie weta była „dobra”. – Trzeba uznać ją i to, że prezydent próbuje znaleźć swoją drogą do własnej podmiotowości. Szkoda że tak późno – stwierdził. Zdaniem byłego przewodniczącego PO Andrzej Duda jednak „nie jest sprawczy”. – Nie jest aktywny politycznie, legislacyjnie. Może zrobić to, co zrobił wczoraj, czyli odrzucić katastrofalne prawo, demolujące niezależność mediów – powiedział Schetyna.

