Premier odwołuje ambasadora w Czechach. „Nie ma zgody na nieodpowiedzialne wypowiedzi”

Mirosław Jasiński pełnił funkcję ambasadora RP w Czechach zaledwie od listopada. Wygląda na to, że na tych kilku miesiącach jego kariera na tym stanowisku się skończy.

Ambasador RP w Czechach o Turowi: Polska wykazała się brakiem chęci podjęcia dialogu

W czwartek 6 stycznia na łamach „Deutsche Welle” ukazał się wywiad z Jasińskim, w którym ambasador mówił o konflikcie polskich władz z Czechami ws. Turowa. Polski dyplomata stwierdził w nim, że polska strona wykazała się „brakiem empatii, brakiem zrozumienia i brakiem chęci podjęcia dialogu” w tej sprawie.

– Bądźmy więc uczciwi i przyznajmy, że powodem sporu była jednak arogancja pewnych ludzi. Przede wszystkim z dyrekcji kopalni. Potem jest dyrekcja PGE, a całe lata świetlne dalej ministerstwa i premier – stwierdził Jasiński.

Ambasador stwierdził, że nie dopuszcza możliwości, by sporu nie udało się rozwiązać polubownie.

– W tej chwili jednak czeskie ministerstwa pracują nad exposé premiera. Dla nas to niekorzystne, bo trudno ustalić terminy spotkań. Tak naprawdę chyba jednak pozostało bardzo niewiele szczegółów niedopracowanych technicznie. Sądzę, że uda się to zakończyć podczas jednego spotkania na poziomie ministerstw środowiska. Liczę na to, że potem stosunkowo szybko spotkają się premierzy – ocenił.

Słowa ambasadora wywołały wielkie oburzenie, zwłaszcza wśród polityków rządzącej partii.

„ Od osoby, która reprezentuje Polskę za granicą należy oczekiwać, że wypowiadając się, w tak kluczowych sprawach jak Turów, najpierw pozyska wiedzę i pozna fakty. Bezrefleksyjne powielanie obcej narracji szkodzi interesom Polski ” – napisał minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Poseł Janusz Kowalski żądał natychmiastowej dymisji ambasadora i sugerował, że popełnił on zdradę dyplomatyczną.

Premier odwołuje ambasadora w Czechach

W końcu rzecznik rządu poinformował, że premier rozpoczął procedurę odwołania ambasadora.

„ Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o rozpoczęciu procedury odwołania ambasadora Polski w Republice Czeskiej. Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi ws. kopalni w Turowie. Każdy polski dyplomata ma obowiązek dbać o polskie interesy ” – poinformował na Twitterze Piotr Müller.

Czytaj też:

Pierwszy sondaż w nowym roku. Wzrost poparcia dla PiS, dwucyfrowy wynik Konfederacji