Deklaracja rzecznika rządu. „Jesteśmy w stanie ponieść koszt obrony Turowa”

– Jeżeli Komisja Europejska będzie chciała ostatecznie, w sposób naszym zdaniem niezgodny z unijnym prawem, potrącić nam środki przekazywane do budżetu, to jesteśmy w stanie ponieść koszt obrony Turowa – zadeklarował w rozmowie z mediami rzecznik rządu. Piotr Muller dodał, że „rząd jest w stanie ponieść koszt, który zabezpieczy polskie rodziny przed wyłączeniem energii elektrycznej dla kilku milionów ludzi”. Współpracownik Mateusza Morawieckiego podkreślił, że dla polskich władz najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków pod kątem energetycznym.

TSUE nakłada na Polskę kary za Turów

500 tys. euro dziennie za każdy dzień dalszego wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów – to kara, która na mocy postanowienia TSUE musi płacić Polska za niezastosowanie się postanowienia wiceprezes TSUE Rosario Silvy de Lapuerty z 21 maja 2021 r. o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych. Na liczniku jest już ponad 50 mln euro.

Komisja Europejska miała już rozpocząć przygotowania do procedury wstrzymania środków, wypłacanych Polsce. Chodzi o środki z unijnego budżetu, nie z Funduszu Odbudowy. Z przyjętych przez UE dokumentów wynika, że w ramach perspektywy na lata 2021-2027 Polska powinna otrzymać blisko 137 mld euro. Jeśli doniesienia się potwierdzą, kwota ta zostanie pomniejszona o karę za Turów.

KE zmniejszy unijne fundusz dla Polski?



KE ma być zirytowana kompletnym zignorowaniem przez stronę polską aż trzech wezwań do zapłaty. Rzecznik KE Balazs Ujvari powiedział, że została uruchomiona „standardowa procedura” poprzez wysłanie wezwania do zapłaty. Dodał, że KE ma „solidne procedury”, aby „odzyskać kary”. – Zostałoby zrobione poprzez potrącenie kwoty wymienionej w pierwszym wezwaniu do zapłaty z płatności, które kraje członkowskie otrzymują z budżetu UE – doprecyzował.

Ostateczna decyzja o wstrzymaniu przelewów ma zapaść w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

