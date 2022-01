Xi Jinping miał interweniować u Putina. W tle zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie

4 lutego rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. W ceremonii rozpoczęcia imprezy ma wciąć udział prezydent Rosji Władimir Putin. Bloomberg zwraca uwagę, że dla Chin będzie to okazja do zaprezentowania się światu jako supermocarstwo i ostatnią rzeczą, której potrzebowałby Xi Jinping, jest to, żeby rosyjski przywódca przyćmił ten moment wywołaniem globalnego kryzysu bezpieczeństwa. Zwłaszcza, jak zaznacza portal, że prezydent Chin chce wzmocnić swoją pozycję polityczną przed kolejną kadencją.

Xi Jinping miał rozmawiać z Putinem

Z informacji Bloomberga wynika, że Xi Jinping mógł poprosić Putina, by ten nie dokonywał inwazji na Ukrainę w czasie igrzysk. Takie informacje przekazał portalowi jeden z dyplomatów w Pekinie. 14 stycznia chińskie ministerstwo spraw zagranicznych przypomniało, że wszystkie kraje muszą przestrzegać rezolucji ONZ w sprawie rozejmu olimpijskiego, który w starożytności zaczynał się siedem dni przed igrzyskami, a kończył siedem dni po ich zakończeniu. Wliczając w to też igrzyska paraolimpijskie, pokój miałby trwać od 28 stycznia do 20 marca. Okres ten zakończyłby się w momencie, gdy następowałaby wiosenna odwilż na Ukrainie, co zdaniem wojskowych analityków, utrudniłoby szybką inwazję.

Obawy przed inwazją na Ukrainę

Ostrzeżenia o możliwym ataku Rosji na Ukrainę pojawiają się do jesieni ubiegłego roku. Według amerykańskiego wywiadu przy granicy z Ukrainą stacjonuje obecnie ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy. W weekend brytyjskie MSZ wydało komunikat, w którym twierdzi, że Kreml chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę, co oznacza możliwość inwazji i okupacji Ukrainy. Szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss oświadczyła, że „jakiekolwiek rosyjskie wtargnięcie militarne na Ukrainę byłoby ogromnym błędem strategicznym o poważnych kosztach”. Z kolei w niedzielę wieczorem Departament Stanu USA wydał rodzinom amerykańskich dyplomatów nakaz opuszczenia ambasady USA w Kijowie, co uzasadnił „obawą nieuchronnej inwazji militarnej na Ukrainę”.

