Putin chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę? Kreml reaguje na słowa Brytyjczyków

Brytyjski resort spraw zagranicznych wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że dyplomacji dysponują informacjami wskazującymi na to, że Rosja chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę. Zdaniem Brytyjczyków jest to niezbity dowód na możliwość inwazji i okupacji Ukrainy przez Kreml.

Ukraina - kto mógłby zostać przywódcą?

W komunikacie stwierdzono, że wśród potencjalnych kandydatów wymieniany jest m.in. były ukraiński deputowany Jewhen Murajew z byłej prorosyjskiej Partii Regionów. Jednak Rosja ma być też w kontakcie z innymi politykami m.in. z szefem sztabu byłego prezydenta Wiktora Janukowycza – Andrijem Klujewem, a także z premierem Ukrainy w latach 2010-2014 Mykołą Azarowem oraz byłym zastępcą szefa ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Wołodymyrem Siwkowiczem.

– Te informacje rzucają nowe światło na działalność Rosji, której celem jest obalenie władz Ukrainy. Kreml musi jak najszybciej zakończyć swoje kampanie agresji i dezinformacji oraz podążać ścieżką dyplomacji. Atak militarny na sąsiada byłby ogromnym błędem strategicznym, który wiązałby się z poważnymi konsekwencjami – podkreśliła Liz Truss, szefowa brytyjskiej dyplomacji.

Rosja reaguje na doniesienia Brytyjczyków

Na doniesienia MSZ Wielkiej Brytanii zareagowała Rosja. Ministerstwo spraw zagranicznych (cytowane przez agencję TASS) stanowczo zaprzeczyło, jakoby planowało umieszczenie na Ukrainie prorosyjskiego przywódcy. Kreml dodał, że tego typu dezinformacja to kolejny dowód na to, że NATO, na czele którego stoją Anglosasi, eskaluje napięcia wokół Ukrainy. Wzywamy brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych do zaprzestania prowokacyjnej aktywności i szerzenia bzdur – zaznaczono.

Czytaj też:

Inwazja na Ukrainę jest możliwa. Ekspert wskazuje na nieoczywisty szczegół