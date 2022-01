Roman Giertych wściekły. „Posłuchajcie skur******”

„Posłuchajcie s…syny. Minie może jeszcze trochę czasu, ale znajdziemy was. I nie pomoże wam to, że wykonywaliście rozkazy. Obiecuję wam, że gdy was dopadnę (a stanie się to niechybnie) to nie ujrzycie słońca bez krat przez dekady. A nas i tak nie zastraszycie” – napisał adwokat Roman Giertych, w przeszłości wicepremier.

Emocjonalna wypowiedź adwokata ma związek z ostatnimi atakami hakerskimi na bliskich osób, które znane są z walki z obozem rządzącym. Przypomnijmy, że w czwartek 27 stycznia córka Romana Giertycha Maria otrzymała telefon z groźbami śmierci. Ktoś ostrzegał, że jeśli usłyszy choć jedno słowo związane z aferą Pegasusa, zacznie działać. Córka byłego wicepremiera dodała, że numer telefonu podszywał się pod kancelarię mecenasa Jacka Duboisa, przyjaciela Romana Giertycha. Nadawca wiadomości metalicznym, komputerowo zmienionym głosem odczytał, że tym razem dawkę trucizny dobiorą prawidłowo. „To naprawdę straszne co się dzieje” – oceniła Maria Giertych.

Skala ataków jest coraz większa

Wcześniej z telefonu Marii Giertych rozsyłano z kolei alarmy bombowe. Podobne alarmy rozsyłano również z telefonu żony senatora Krzysztofa Brejzy – Doroty Brejzy. Wiadomości mailowe z groźbami śmierci rozsyłała również osoba podszywająca się pod nieletnią córkę byłego szefa CBA Pawła Wojtunika.

Do córki Wojtunika dzwoniono także i informowano, że jej „tata nie żyje”. Jak w czwartek późnym wieczorem podał prawnik Marcin Matczak, także i on otrzymał niepokojący telefon. „Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest. Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej” – napisał.

